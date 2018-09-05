В изнасиловании и зверском убийстве 23-летней девушки в Ростове-на-Дону подозревается бомж из Краснодарского края

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-05T12:18:17+03:00

Мария пропала без вести 30 августа, а спустя три дня ее нашли убитой. Фото: соцсети.

Ориентировка передана по всем постам и нарядам, на особом внимании — автотрассы и вокзалы по всему региону [фото]

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В уголовном деле об изнасиловании и жестоком убийстве 23-летней Марии Перебейнос, тело которой было найдено в ночь со 2 на 3 сентября возле стен Свято-Иверского монастыря, появился подозреваемый: некий 42-летний Вадим С., родом Краснодарского края.

Все наряды и посты полиции получили ориентировки с его описанием и двумя фотографиями, сделанными, правда, достаточно давно — еще в молодом возрасте.

Итак, Вадим С. - уроженец кубанской станицы Староминской (120 км от Ростова-на-Дону, полтора часа езды), он высокого роста, среднего телосложения. В настоящее время — лицо «без определенного места жительства», то есть бродяга.

Источник «КП» - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах сообщил, что для выяснения личности подозреваемого оперативникам ростовского угрозыска пришлось опросить не менее сотни людей, в том числе из так называемого «спецконтингента», к которому относится и вероятный насильник-убийца.

- Под особым контролем, понятное дело, вокзалы и автотрассы, в том числе, в других городах и райцентрах Ростовской области, плюс ориентировка переслана коллегам из соседних регионов, поскольку есть два варианта: либо он, что называется, залег на дно, либо — сбежал за пределы города, - говорит собеседник «Комсомолки». - Версия о маньяке, таким образом, на данный момент не подтверждается, хотя вновь перепроверяются, разумеется, все данные о без вести пропавших молодых женщинах, сверяется информация по «криминальным» трупам. Но здесь, скорее, речь идет о моральном уроде, скоте.

Ориентировка на подозреваемого.

Мария Перебейнос, напомним, пропала без вести 30 августа: в тот вечер она, как всегда, отправилась на пробежку по ул. Борко, но назад в квартиру, которую она снимала на Северном вместе с подругой, не вернулась. На телефон она тоже не отвечала.

Тогда родные, зная, насколько ответственной в этом смысле была девушка, ее родные забили тревогу и обратились в полицию.

Камеры наблюдения как раз и показали, как она в последний раз выходила из дома: в черных спортивных штанах и белой майке.

Через несколько дней метрах в трехстах от ул. Пацаева, в зарослях камыша, нашли окровавленное тело молодой женщины — в такой же одежде, но без смартфона и ключей. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, в том числе — по горлу. В убитой опознали Марию.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого.

ВНИМАНИЕ!

Если вы видели этого или обладаете какой-либо информацией о нем, следует немедленно сообщить по телефонам полиции в Ростове-на-Дону: 8 (863) 249-43-20, 249-43-40, 235-02-02, 02 или 020 с мобильного.