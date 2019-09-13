В Ростовской области многодетным семьям вместо земельных участков будут выплачивать денежные компенсации

Когда в августе 2011-г принимали поправки в закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», которыми предусматривалось выделение многодетным семьям (тем, у которых трое и более несовершеннолетних детей) земельных участков, это казалось чем-то почти невозможным — чуть ли не отсылом к советским временам, когда искомые «шесть соток» были нормальной практикой.

Однако постепенно воодушевление отодвинулось на задворки, уступив место суровой, что называется, реальности. Уже буквально через год мэрия Ростова-на-Дону признавала, например, что с реализацией закона возникли проблемы: на тот момент в южной столице проживали свыше трех тысяч семей, две трети из которых буквально сразу подали заявки на получение положенных земель. Но свободных участков не то, что на всех, даже на половину, точно никак не хватало.

Ситуацию пытались, разумеется, исправить, предлагая людям получать землю за пределами мегаполиса, то есть в Ростовской области. Но и там, во-первых, вскоре возник дефицит, во-вторых, многодетные семьи категорически не хотели брать «пятна» на дальних задворках, куда невозможно ни проехать, ни пройти.

В итоге, на данный момент, как озвучил в четверг, 12 сентября, в ходе внеочередного заседания донского парламента вице-спикер ЗС РО Александр Скрябин, возглавляющий комитет по строительству, земельными участками удалось обеспечить только 19 тысяч таких семей, однако еще в очереди остаются еще свыше 11 тысяч.

Как не трудно догадаться, основная доля очередников приходится на города: допустим, почти половина всех имеющих, по закону, право на земельные участки из них проживают в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге (более 5,6 тысячи семей).

При этом в Батайске земельные участки не предоставляются с 2016 года, в Таганроге – с 2017-го, а в южной столице они предоставляются исключительно за счет федеральных земель, резерв которых на сегодняшний день уже исчерпан.

В целом же, в этих трех городах за последние три года участки получили всего 7 процентов семей из числа очередников.

Так вот, теперь, в соответствии с разработанными, после длительных расчетов и уточнений, новыми поправками в региональное законодательство, парламентским решением за многодетными семьями закрепляется право на получение денежной компенсации взамен земельных участков.

- Поправками вводится альтернативная возможность: по своему выбору семья сможет либо получить земельный участок под строительство жилья, либо – земельный сертификат, который можно будет использовать для приобретения либо строительства жилья, - уточнил Скрябин.

Иначе говоря, каждый может сделать свой выбор: или дождаться, пока каким-то образом не найдется подходящий участок, или получить земельный сертификат и вложить эти деньги в строительство или покупку жилья.

- Единственный вопрос, который остается открытым – порядок предоставления и стоимость сертификата, - добавил заместитель председателя Законодательного собрания. - Но это будет определено уже отдельным законом.

Депутаты уверены, что новая мера позволит решить проблему. Фото: Анатолий Карбинов/пресс-служба ЗС РО.

Как ожидается, соответствующий нормативный акт, для которого потребуются дополнительные консультации, будет принят к концу текущего года, и тогда эта новая мера соцподдержки вступит в силу с 1 января 2020 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Областной закон о поддержке обманутых дольщиков привели в соответствие с федеральным

Депутаты ЗС РО внесли изменения в областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области», дабы он соответствовал последним коррективам федерального законодательства.

Конкретно: уточнены понятия «пострадавший участник долевого строительства» и «проблемный объект».

Итак, по первому пункту: обманутым дольщиком называется те, кто были включены, по данным на 27 июня 2019 года, в реестр граждан, чьи деньги были привлечены для строительства многоквартирных домов, но при этом нарушены их права, а также те, кто являются вообще участниками долевого строительства дома, включенного в единый реестр проблемных объектов.

А «проблемный объект» – это не введенный в эксплуатацию многоквартирный дом, для строительства которого привлечены деньги дольщиков.

По сути, донской парламент закрепил те меры поддержки обманутых дольщиков, которые уже оказывались в Ростовской области ранее, но из-за поправок на уровне государства, пришлось вносить и региональные изменения.

ОФИЦИАЛЬНО

С нового года на Дону вырастет прожиточный минимум пенсионера

С 1 января 2020 года, в соответствии с принятыми на 12-м внеочередном заседании ЗС РО поправками, в региона на 3 процента повышается прожиточный минимум пенсионера.

- Безусловно, увеличение этого пункта хоть и не на большую сумму, это все-таки позитивный момент, так как на протяжении последних нескольких лет его размер оставался неизменным, - прокомментировал первый зампред Заксобрания РО Сергей Михалев, председатель комитета по соцполитике.

Согласно новой методике, прожиточный минимум пенсионера рассчитывается исходя из соотношения фактических величин прожиточного минимума пенсионера в конкретном региона и в целом по РФ за первый и второй кварталы текущего года, затем полученное значение умножается на прогнозную величину прожиточного минимума пенсионера по стране на очередной финансовый год.

Таким образом, на 2020-й прожиточный минимум пенсионера устанавливается в размере 8 736 рублей (плюс 248 рублей к 2019-му).

- Конечно, все понимают, что эта сумма может обеспечить только самое минимальное проживание пенсионера, - признал Михалев. - Основная составляющая расчетов – это потребительская корзина, которая в каждом регионе складывается по-разному. Мы считаем, что те затраты, которые учитываются на сегодняшний день в ней, отстали от жизни и требуют актуализации. От ЗС РО направлено письмо министру труда и соцзащиты РФ Максиму Топилину - по поводу пересмотра параметров потребительской корзины. В ведомстве создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом, но пока никаких конкретных решений не принято. Мы будем продолжать работу в этом направлении, подключим все возможные рычаги, чтобы повлиять на ситуацию.

Он напомнил, к слову, что в этом году вступил в силу федеральный закон, который исключил из суммы получаемой пенсионером пенсии размер ее индексации, чтобы не сокращать размер соцдоплаты к пенсии из федерального бюджета.

По сведениям регионального ПФР, в Ростовской области в 2019 году федеральную социальную доплату к пенсии получают 186,3 тысячи человек, или 14 процентов от общего числа пенсионеров на Дону. Средний размер доплаты в текущем году составляет 1 691 рубль.