У жертвы пластического хирурга из Ростова-на-Дону могут забрать сына

Элина Ромасенко из Ростова-на-Дону, которая прославилась после того, как объявила себя жертвой пластического хирурга, вновь в центре скандала. Соседи разоблачили красотку, рассказав журналистам, что девушка многие годы водила всех за нос. Да, она делала операции, да - накачивала губы, да - носила откровенные наряды, но она никакая не гламурная миллионерша.

Элина не купается в роскоши, не катается на «Бентли» (в Инстаграм она неоднократно выкладывала снимки и видео), у нее нет многочисленных поклонников. Все яркий фантик и обман.

У девушки нет дорогих машин и поклонников. Фото: соцсети

Снимки в красивых нарядах делала в примерочных дорогих бутиков, журналистов приглашала не домой, а в съемные апартаменты. Как рассказали соседи, на самом деле она живет в небольшой квартирке в старом жилом фонде центра Ростова-на-Дону. В комнатах нет даже приличного стула, везде грязь, антисанитария, долги за коммуналку.

А губы красавица вовсе накачивала сама, а не у косметолога. Фото: соцсети

Элина, пойманная с поличным в собственной убитой квартире, ничего не отрицает, говорит, что сотрудничала с прессой ради заработка, так как надо кормить ребенка. Она подтверждает, что ей неоднократно поступали угрозы о том, что восьмилетнего сына заберут в интернат, так как она не может создать нормальные условия проживания и ведет себе как психически больная женщина.

А вот двор, где живет красотка. Фото: стоп-кадр программы "Пусть говорят - Вверх по лестнице, ведущей вниз: история королевы эпатажа"

- Сына не отдам, - заявила Элина. - Буду бороться, а журналисты все накручивают. Оставьте нас с ребенком в покое!

Однако в соцсетях Ростова-на-Дону, где второй день обсуждают красотку с внушительными формами, призывают компетентные органы все-таки обратить внимание на семью, ведь, возможно, мальчику лучше жить подальше от такой матери.

А вот комната, где она живет с сыном. Фото: стоп-кадр программы "Пусть говорят - Вверх по лестнице, ведущей вниз: история королевы эпатажа"

Пусть говорят - Вверх по лестнице, ведущей вниз. Выпуск от 12.09.2018.Королева эпатажа, модель Элина Ромасенко вновь оказалась в центре громкого скандала

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