Пять дней искали: в Азове задержали вооруженного мужчину, который перерезал горло девушке

Азовские полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на девушку, которой он перерезал горло. Злоумышленник прятался у знакомых, где его и повязали.

- Сейчас он находится в следственном изоляторе, решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказали в полиции. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, утром 12 сентября в подъезде многоэтажного дома по улице Васильева была обнаружена женщина с перерезанным горлом. Несчастную доставили в реанимацию, но она успела сказать имя человека, которого подозревала. По городу Азову тут же пошла волна разговоров о появлении маньяка, который охотится на женщин. Слухи подогревало большое количество полицейских, появившихся на улице (по стечению обстоятельств началась профилактическая операция по поиску нелегальных мигрантов).

- Никакого маньяка, обычный бытовой конфликт, - пояснил источник в правоохранительных органов Ростовской области.

Как оказалось, мужчина пришел в гости к знакомой, за которой ухаживал. Они выпивали, а потом поссорились. Пострадавшая призналась, что потеряла сознание, а когда очнулась, то обнаружила себя в лужи крови. Гостя в квартире уже не было. Она нашла в себе силы выползти в подъезд, где позвала на помощь соседей.

О подозреваемом известно не много. Он проживал в селе Кулешовка, ранее был судим за убийство и кражу.