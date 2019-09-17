2019-09-17T16:47:59+03:00
Общество

Ростовчанка в инвалидной коляске получила корону на международном конкурсе красоты

После автомобильной аварии 31-летняя Янина Серенко не смогла больше ходить, но рук не опустила
Ольга ГОПАЛО
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30-летняя ростовчанка вернулась домой с заветной короной.30-летняя ростовчанка вернулась домой с заветной короной.Фото: Личный архив героя публикации
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- Спортсменка, активистка и просто красавица. А и еще очень скромный человек, - так пишет о себе в социальных сетях Янина Серенко. 31-летняя ростовчанка вернулась домой с заветной короной, которую получила в международном конкурс красоты. Вот уже несколько лет Янина передвигается в инвалидном кресле, но это не мешает ей жить активной жизнью.

- Спортсменка, активистка и просто красавица. А и еще очень скромный человек, - так пишет о себе в социальных сетях Янина Серенко. Фото: Личный архив героя публикации

- Спортсменка, активистка и просто красавица. А и еще очень скромный человек, - так пишет о себе в социальных сетях Янина Серенко.Фото: Личный архив героя публикации

ДАЖЕ ПРЫГНУЛА С ПАРАШЮТОМ

Восемь лет назад Янина села в машину с пьяным водителем за рулем. И, как результат - ДТП, инвалидность и многие месяцы реабилитации. Вуз девушка оканчивала уже в инвалидной коляске. Через четыре года ростовчанка поняла - прежней жизнь уже никогда не будет, и начала приспосабливаться к новым условиям. Своим примером она доказала: инвалидное кресло - не приговор.

- На самом деле, я не считаю трагедией то, что со мной произошло, - говорит Янина. - Раньше у меня что было? Дом, работа, встречи с друзьями, зато теперь - к ним добавились различные поездки, встречи с новыми интересными людьми и жизнь полная красок. Я даже прыгнула в тандеме с парашютом с высоты 3 300 метров

В результате, она начала заниматься баскетболом, участвовала в забегах на коляске, стала инструктором по аэробике и даже организовала первый в Ростове-на-Дону показ мод на колясках.

В числе конкурсных испытаний - общий танец, видеовизитка, выход в национальных костюмах и вечерних платьях. Фото: Личный архив героя публикации

В числе конкурсных испытаний - общий танец, видеовизитка, выход в национальных костюмах и вечерних платьях.Фото: Личный архив героя публикации

ВРЕМЯ ДО 35 ЛЕТ У МЕНЯ ЕЩЕ ЕСТЬ

А в этом году Янина решила отправиться в Санкт-Петербург на конкурс «Невская краса». Все его участницы также не могут передвигаться без помощи инвалидных кресел. За главные короны боролись в общей сложности 27 участниц.

- У нас была очень насыщенная программа, - рассказывает Янина. - Мы побывали на экскурсиях в Эрмитаже, Петергофе и Исаакиевском соборе. Была фотосессия в вечерних платьях. А в числе конкурсных испытаний - общий танец, видеовизитка, выход в национальных костюмах и вечерних платьях. За неделю, пока мы там были, почти все сроднились. Все такие талантливые и интересные. Как мне кажется, жюри было очень сложно сделать выбор. Мне достала вторая корона конкурса, а также титул «Мисс Темперамент».

Мы побывали на экскурсиях в Эрмитаже, Петергофе и Исаакиевском соборе. Фото: Личный архив героя публикации

Мы побывали на экскурсиях в Эрмитаже, Петергофе и Исаакиевском соборе.Фото: Личный архив героя публикации

Впереди у активной ростовчанки море планов. Девушку ждут ученицы на курсах аэробики, а еще на четыре месяца она отправится учиться дайвингу.

- Думала все, больше не поеду никуда, - смеется Янина. - Но нет, чувствую лежит мне дорога в Новосибирск за следующей короной. Тем более, что время до 35 лет (это максимальный возраст участниц, - прим. автр.) у меня еще есть (смеется).

ИСТОЧНИК KP.RU

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