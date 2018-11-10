«Я осталась в живых!»: В Ростове-на-Дону прошел показ мод на колясках

Пьяный водитель, автокатастрофа и инвалидное кресло. Страшная трагедия перевернула жизнь Янины Серенко на «до» и «после». Годы реабилитации, поисков себя и вот, наконец, первый показ мод. Его она организовала в самом красивом зале Ростова-на-Дону - золотом, модели — те, кто по каким-то причинам оказался в инвалидном кресле.

Девушки впервые примерили свадебные платья.Фото: из личного архива

Но стоит увидеть глаза девушек в свадебных и вечерних платьях, чтобы понять: бесконечные переговоры, нервы, поиски спонсоров и сам праздник удались. Игра стоила свеч! Теперь ростовчанка не сомневается, что такие показы мод будут ежегодными, а ее главная цель доказать «ходячим», что и люди в инвалидных креслах могут жить полноценной жизнью и имеют на нее право.

Ростовчанка решила устроить первый показ мод в городе.Фото: Личный архив героя публикации

ЛЮДИ РЕАЛЬНО ПРОВЕРЯЮТСЯ НА ВШИВОСТЬ

- На самом деле, я не считаю трагедией то, что со мной произошло, - рассказала сайту rostov.kp.ru Янина Серенко. - Раньше у меня что было? Работа, дом, встречи с друзьями, зато теперь — к ним добавились и поездки, и встречи с интересными людьми, и жизнь полная красок. Аварию, которая произошла семь лет назад Янина вспоминать не любит: - За плечами работа в Управлении соцзащиты специалистом первой категории, последний курс университета. Его, кстати, закончила уже в инвалидной коляске. На дворе сентябрь 2011 года. Это был пьяный водитель. Я по своей глупости села к нему в машину. ДТП. Перелом позвоночника. Попала в коляску. Это было сложно и морально, и физически. Сначала было много реабилитаций, ЛФК, массажей - времени на пожить не было.

Дорожная авария круто изменила жизнь Янины Серенко.Фото: Личный архив героя публикации

Так прошли четыре года.

- Особых результатов я не увидела, поэтому стала жить обычной жизнью - гулять с друзьями, ходить куда-то, - говорит Янина. - Хот после таких ситуаций люди реально проверяются на вшивость: многие отсеялись. Но зато я говорю искренне «спасибо» тем, кто остался, и тем, кто появился.

О сказке мечтает каждая.Фото: Личный архив героя публикации

«КАЖДОМУ ХОЧЕТСЯ СКАЗКИ»

- Я стала ездить в разные города, заниматься баскетболом на коляске, - говорит собеседница. - Но команда не собралась, все распалось, и я нашла себя в беге на колясках. Участвовал в благотворительных марафонах в разных городах России. Потом узнала, что в Крыму есть обучающие курсы по стрельбе из лука, кросс-фиту, плаванью и пр. Я стала инструктором по аэробике для людей в коляске. Чаще стала ездить, общаться с разными, в том числе ходячими людьми. Некоторые называют их здоровыми. Но я то себя тоже считаю здоровой, потому и называю обычных людей ходячими.

Участницы были в настоящей эйфории.Фото: Личный архив героя публикации

- А до конкурсов красоты как дошли?

- Идея была очень давно. Я наблюдала как многие ребята, в том числе из Москвы и Питера, часто проводят различные мероприятия для ребят с разными формами инвалидности. И я вдруг решила: если не могу поехать туда, то почему бы не провести какой-то праздник здесь? В Ростове-на-Дону много красивых, успешных и увлекающихся девушек. Я решила, пусть это будет показом мод. Ведь каждому из нас так хочется сказки! Нашла визажистов, парикмахеров, «Золотой зал» в одном из конференц-отелей и все сложилось. По началу думала, чтобы пошить индивидуальные наряды для каждой, но это деньги, а спонсоров просто так не найдешь. Помогли сразу несколько магазинов одежды, в том числе и свадебный салон. Они предоставили нам платья на безвозмездной основе.

Учатниц было 12.Фото: Личный архив героя публикации

- Правда, наряды смотрятся как влитые...

- Конечно, ведь было несколько примерок. Вдобавок, некоторые платья были такими пышными, что был страх - они могут запутаться в колесах коляски. Но у нас были помощники - молодые люди во фраках и бабочках. Они помогли прокатить наших моделей по подиуму так, чтобы это было по-настоящему красиво. Всего же было 12 участниц, из которых абсолютное большинство передвигаются только в инвалидных креслах или на ходунках.

От моделей глаз не оторвать.Фото: Личный архив героя публикации

«НА СВОЮ СВАДЬБУ ВЫБЕРУ ЧТО-ТО ПРОСТЕНЬКОЕ»

- Остались довольны результатом?

- Шутите?! Девочки были в настоящей эйфории. Только представьте: что значит впервые почувствовать себя моделью? Для них это было не просто новое и интересное. Я видела, какими они были вначале, и как в конце раскрывалась их женственность! Это так вдохновляет и подталкивает на дальнейшие достижения. Я хочу, чтобы такие показы стали ежегодными. И пусть даже они будут в парках или тех местах, где много людей. Мне хочется ломать стереотипы. Ведь многие думают, что инвалид - несчастный человек, который сидит дома. А мне хочется показать, что если ты получил травму, то жизнь на этом не заканчивается. Есть выход из любой ситуации.

Многие впервые прошли по подиуму.Фото: Личный архив героя публикации

- Но ведь и у вас так было не всегда?

- Конечно, по началу тяжело привыкать к себе новому. Не каждый сможет. Есть те, которые ломаются. Но мне повезло, у меня была мама, которая с одной стороны поддерживала, с другой - не давала расслабляться. Да и, наверное, если бы не мой характер, то так бы и сидела бы на попе ровно. Но мне дали жизнь, оставили в живых! Это был знак свыше о том, что мне нужно в своей жизни что-то менять, а не сидеть на месте и реветь. У меня, кстати, девиз по жизни: «Улыбайся этому миру и он ответит тебе тем же». Срабатывает! Хочется жить на позитиве, потому что по другому жить перехочется.

Ростовчанка планирует сделать такие показы ежегодными.Фото: Личный архив героя публикации

- А сами-то замуж хотите?

- Я почувствовала себя невестой и хватит. В будущем, конечно, хочется встретить человека и выйти за него замуж. Но пока мечта - реализовать себя, чтобы не зависеть ни от кого и не сидеть дома в четырех стенах. В ближайших планах у меня поездка в Крым, потом на конкурсы красоты в Новосибирск и Санкт-Петербург, а на следующий год хочу поступить еще в один вуз. Да и на свою свадьбу я, пожалуй, выберу что-то простенькое. Как-то с возрастом спокойнее что ли относишься к таким вещам.

Восторг был и у участниц, и у зрителей.Фото: Личный архив героя публикации

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