«Нужно быть в тренде!»: Лучший педагог Дона отправляется на конкурс «Учитель года-2019»

Совсем скоро стартует Всероссийский финал конкурса «Учитель года России-2019». За это звание будут бороться 85 педагогов со всей страны, которые стали лучшими в своих регионах. Представлять Ростовскую область в этом году будет учитель английского языка экономического лицея №14 Железнодорожного района Ростова-на-Дону Евгения Змеу. Накануне финала мы поговорили с Евгенией Павловной о самом конкурсе и о том, какие они, современные дети.

- 20 сентября я уже должна быть в городе Грозном, где пройдут основные испытания, - рассказала 27-летний педагог, которая вот уже пять лет работает учителем. - Конкурсантам предстоит провести открытый урок, внеурочное мероприятие, мастер-класс и публичное выступление. После этого будут выбраны пять финалистов. Имя победителя «Учитель года-2019» назовут уже в Москве.

Лучший учитель Дона уделяет особое внимание и выявлению одаренных детей, и работе с ними. Фото: предоставлено Управлением образования г. Ростова-на-Дону.

- Почему вы выбрали эту профессию?

- Мне очень повезло, потому что в моей жизни были такие учителя, которые заразили меня любовью к своей профессии. Она очень ответственная, интересная и важная. Я поняла, что хочу продолжить их дело, внести свой вклад в будущее нашей страны. Учителя будут существовать всегда. Потому что учитель - это человек, который всегда немножечко опережает время, у него есть возможность вести детей.

- По-вашему, какие они, современные школьники?

- Я не считаю, что дети стали другими: дети - они всегда дети. Меняется мир вокруг нас, и, соответственно, меняется круг интересов. Как у взрослых, так и у детей изменяются потребности. И, мне кажется, это нормально. Просто каждый учитель должен быть в тренде и следить за изменениями и инновациями, чтобы быть интересным для своих учеников. Отличие современных детей в том, что у них есть огромный поток информации, ресурсов и знаний, которых очень много. И задача учителя - научить их ориентироваться в этом информационном хаосе.

- Некоторым учителям приходится вести свою войну с гаджетами. А вам?

- У меня нет войны с гаджетами. К счастью, мне повезло: на моих уроках дети не играют в телефонах и не пишут друг другу сообщения. Но, если нужно, я всегда могу показать ученикам, как ими пользоваться в образовательных целях. В нашем лицее есть кабинет, оборудованный планшетами, нетбуками и ноутбуками. Сейчас существует большое количество образовательных платформ онлайн. Конечно, всеми ими нужно уметь пользоваться.

Евгения Павловна руководит интеллектуальным клубом старшеклассников «Что? Где? Когда?». Фото: предоставлено Управлением образования г. Ростова-на-Дону.

- Как вы мотивируете детей учить свой предмет?

- Мне как учителю английского языка отчасти повезло. Потому что сам мир диктует актуальность изучения данного предмета. И с каждым днем все больше появляется тех самых мотиваторов, которые все очевиднее: начиная с мобильных телефонов и путешествий за границу. Школьники уже приходят с пониманием того, что знают, для чего им английский. А я как учитель стараюсь больше погружать их в ситуации языкового общения. Важно, чтобы дети понимали, какую тему, где и для чего смогут применить, какова конечная цель. Сегодня ученикам необходимо знать ответ на вопрос: «Зачем и для чего им это надо делать?»

- Рассчитываете на победу в конкурсе «Учитель года-2019»?

- Конечно! Иначе зачем участвовать? Я пришла на этот конкурс изначально с целью победить. Прошла все его этапы, и вот сейчас финишная прямая. Мне кажется, что нет смысла приходить на конкурс, если нет желания победить. Поэтому, конечно, я рассчитываю только на победу.

Евгения Змеу – творческий педагог. Фото: предоставлено Управлением образования г. Ростова-на-Дону.

НАША СПРАВКА

Евгения Змеу – творческий педагог, которая апробирует современные методы обучения и воспитания. Она окончила магистратуру по направлению «Педагогическое образование». Кроме того, является соавтором пособия «Дидактический материал для обучения РКИ: лингвокультурологические компетенции». А еще Евгения Павловна - автор ряда статей в «Учительской газете» об инновационных образовательных технологиях: «Английский на «отлично», «Знания здесь и сейчас» и «Интеллект-карты». Лучший учитель Дона-2019 уделяет особое внимание выявлению одаренных детей и работе с ними. Ее ученики - победители и призеры международных олимпиад и конкурсов. К тому же, вот уже более десять лет талантливый педагог руководит интеллектуальным клубом старшеклассников «Что? Где? Когда?».

КСТАТИ

За победу в региональном этапе конкурса «Учитель года-2019» боролись 53 человека из разных уголков Ростовской области. На первом этапе они должны были провести открытый урок и методический семинар. После чего осталось 15 претендентов на победу. И уже они представили на суд жюри свои мастер-классы. Кроме того, почувствовали себя образовательными политиками за круглым столом с заместителем министра образования региона. (подробности)