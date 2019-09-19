2019-09-19T21:49:20+03:00
Общество

Реконструкция ростовского Кафедрального собора почти завершена

Осталось покрыть металлом карнизы и элементы фасада храма
Ольга ГОПАЛО
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Реконструкция была начата в 2011-м году. Фото: Правительство РО.Реконструкция была начата в 2011-м году. Фото: Правительство РО.
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В Ростове-на-Дону реконструкция ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы вышла на финишную прямую. Напомним, она была начата в 2011-м. При этом за 160-летнюю историю здесь никогда не было таких грандиозных реставрационных работ: даже после Великой Отечественной войны, во время которой собор сильно пострадал.

По словам Владыки Меркурия, сейчас внутри храма воссоздан первоначальный исторический облик, который реставраторы обнаружили под слоями штукатурки. При этом реставрация живописи уже завершена на 97 процентов. А общая площадь живописных работ, включая монументальную живопись, составляет свыше восьми тысяч (!) квадратных метров.

За 160-летнюю историю Собора здесь никогда не было таких грандиозных реставрационных работ. Фото: Правительство РО.

За 160-летнюю историю Собора здесь никогда не было таких грандиозных реставрационных работ. Фото: Правительство РО.

Кроме того, в соборе усилены все несущие конструкции и проведена полная реконструкция кровли. Заменены все инженерные коммуникации, появился автономный энергоцентр. А обновление окон проведено в соответствии с их историческом видом.

Также реконструкция затронула и сооружения подворья. Там предстоит завершить еще укладку тротуарной плитки, смонтировать ограждение, а также довести до конца благоустройство Соборной площади.

В настоящее время завершается реставрация колокольни. Фото: Правительство РО.

В настоящее время завершается реставрация колокольни. Фото: Правительство РО.

В настоящее время завершается и реставрация колокольни. Сообщается, что осталось еще и покрыть металлом карнизы, элементы фасада храма и выполнить монтаж внутреннего убранства собора.

Глава региона Василий Голубев на заседании попечительского совета Кафедрального собора подчеркнул, что все оставшиеся работы необходимо завершить с хорошим качеством и в срок.

Напомним, приезд патриарха Кирилла в Ростов-на-Дону запланирован на 27 октября 2019 года. Глава РПЦ приедет в донскую столицу, чтобы освятить отреставрированный Кафедральный собор и возглавит Крестный ход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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