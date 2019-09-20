Всемирный день донора костного мозга: В Ростовской области пройдет акция «Автодонор»

В ближайшую субботу, 21 сентября, отмечают Всемирный день донора костного мозга. По такому случаю в Ростовской области пройдет важная акция, цель которой - пригласить всех желающих стать потенциальными донорами костного мозга, присоединившись к Национальному регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Ведь в силах каждого человека помочь спасти чью-то жизнь, подарив свой костный мозг и стволовые клетки периферической крови взрослым и детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иными требующими трансплантации тяжелыми заболеваниями.

ИЗ РОСТОВА-НА-ДОНУ В БАТАЙСК

Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, 21 сентября на Дону пройдет автопробег. Он впервые соединит два города. Автомобилисты-волонтеры оправятся из Ростова-на-Дону в Батайск.

Сообщается, что организаторы автопробега - автономная некоммерческая организация «Южный регистр доноров костного мозга», общественная организация «Молодые медики Дона» и проект «Доноры Дона» при поддержке министерства здравоохранения Ростовской области.

А для того чтобы принять участие в автопробеге, волонтерам-автомобилистам необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Либо связаться с организаторами акции в социальных сетях или по телефону (они указаны ниже, - прим. авт.).

21 сентября, отмечают Всемирный день донора костного мозга. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ

В региональном минздраве добавили, что донором костного мозга может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний*. Так, если человек решил стать потенциальным донором костного мозга, то сначала ему надо сдать пять миллилитров крови на типирование и подписать соглашение о вступлении в регистр.

А вот стать реальным донором можно будет как сразу после вступления, так и через годы. Все зависит от того, как быстро подойдет HLA-тип донора какому-нибудь больному, нуждающемуся в пересадке. В случае совпадения донору предложат пройти тщательные дополнительные обследования.

Медики говорят, что выбор способа сдачи клеток осуществляется по желанию донора. Сдача клеток костного мозга возможна из вены - она аналогична сдаче крови, так и в виде пункции тазовой кости - эта процедура проводится под наркозом.

КОНКРЕТНО

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