В центре Ростова-на-Дону с крыши многоэтажки рухнула лебедка

Сегодня, 20 сентября, в донской столице на проспекте Соколова произошло ЧП. С десятиэтажного дома, расположенного по адресу Соколова 81, во двор рухнула металлическая лебедка. Как рассказали очевидцы корреспонденту «Комсомольская правда Ростов», строители ремонтировали крышу и установили лебедку на самом краю кровли.

Конструкция упала на машиныФото: Иван ТИМОФЕЕВ

- Конструкцию, видимо, плохо закрепили. В результате она с грохотом полетела вниз,- сообщил собеседник издания.

По словам мужчины, двое парней, которые в момент падения стояли под десятиэтажкой, еле успели отскочить в сторону, чудом оставшись в живых.

Лебедка приземлилась на иномарку и 99-ую. Особенно пострадал отечественный автомобиль. При падении лебедка также сломала ветку.