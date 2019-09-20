2019-09-20T11:19:29+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону с крыши многоэтажки рухнула лебедка

Конструкция разбила две машины
Мария ШАБАНОВА
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Конструкция упала на машиныКонструкция упала на машиныФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня, 20 сентября, в донской столице на проспекте Соколова произошло ЧП. С десятиэтажного дома, расположенного по адресу Соколова 81, во двор рухнула металлическая лебедка. Как рассказали очевидцы корреспонденту «Комсомольская правда Ростов», строители ремонтировали крышу и установили лебедку на самом краю кровли.

Конструкция упала на машины Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Конструкция упала на машиныФото: Иван ТИМОФЕЕВ

- Конструкцию, видимо, плохо закрепили. В результате она с грохотом полетела вниз,- сообщил собеседник издания.

По словам мужчины, двое парней, которые в момент падения стояли под десятиэтажкой, еле успели отскочить в сторону, чудом оставшись в живых.

Лебедка приземлилась на иномарку и 99-ую. Особенно пострадал отечественный автомобиль. При падении лебедка также сломала ветку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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