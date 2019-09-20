На Дону прогнозируют заморозки

Сегодня, 20 сентября, областное МЧС сделало штормовое предупреждение. По данным ведомства, в Ростовской области ожидаются заморозки.

- Ночью и утром 23 и 24 сентября в северных районах Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-2,0°. Ожидаемые заморозки могут вызвать повреждения не-убранных теплолюбивых овощных и плодовых культур, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в период 21-23 сентября местами в юго-восточных районах Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность.

А в Ростове-на-Дону в субботу, 21 сентября, прогнозируют дождь и +15 днем. В воскресенье, 22 сентября, облачно с прояснениями, и +16 градусов.