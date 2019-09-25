Многотонные колокола устанавливают на звонницу ростовского Кафедрального собора

В донской столице завершается реконструкция ростовского Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. На звонницу устанавливают устанавливать новые колокола, созданные по технологиям 17 века.

Кафедральный собор уже украсил большой 16-тонный колокол и несколько малых. Один из них весит около 8 тонн, изготовлен с использованием дизайна, разработанного к 400-летию дома Романовых. Работы по монтажу планируют завершить в течение следующих недель. По мнению специалистов, он является самым благозвучным.

Колокол разработали к 400-летию дома Романовых. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

- Большой колокол – это довольно редкий экземпляр. Не в каждом регионе есть колокол такого веса. Здесь на Дону он пока первый такой и будет образцовым – культурной жемчужиной… Внешний вид колоколов – непростой, - рассказал звонарь Сретенского московского монастыря, доцент кафедры литургики Сретенской духовной семинарии, специалист по кампанологии и акустике Николай Завьялов.

Во время реставрации колокола устанавливали на временные конструкции. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Колокола создали в городе Романов-Борисоглебск в Ярославской области. Там, уже 20 лет литейщик использует старинные технологии. Мастер прошел большой творческий и научный путь. Эти колокола пользуются большим успехом и в России, и за границей.

- Мы всегда очень радуемся, когда у нас получаются колокола с тембрами, достойными лучшей похвалы. И эти колокола получились очень голосистые, они звучат прекрасно и в скором времени будут радовать ростовчан! Надеюсь, что большой колокол будет слышно даже на другом берегу Дона, - отметил Николай Завьялов.

Сейчас в ростовском Кафедральном соборе завершается и реставрация колокольни. Сообщается, что осталось еще и покрыть металлом карнизы, элементы фасада храма и выполнить монтаж внутреннего убранства собора.

Все работы будут закончены до конца октября, когда в Ростов-на-Дону приедет патриарх Кирилл.

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