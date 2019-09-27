Донской парламент предложил ввести в России ипотечные каникулы для обманутых дольщиков

Семь из тридцати двух законодательных инициатив, рассмотренных и поддержанных участниками пленарного заседания XXXI Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая прошла в Астрахани, были выдвинуты депутатами ЗС Ростовской области.

Причем, все предложения донского парламента, вынесенные на рассмотрение коллег-депутатов по ЮРПА, во-первых, имеют социальную направленность, во-вторых, прошли предварительную экспертную проработку.

По ряду ключевых вопросов подготовлены соответствующие обращения в Москву: в частности, относительно поддержки детей с ограниченными возможностями и сирот, временно трудоустраиваются через службу занятости, — на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Суть этой инициативы заключается в том, чтобы сохранять таким детям социальную доплату к пенсии.

Парламентарии Юга России также согласились с коллегами из Ростовской области в том, что для эффективной работы просто необходимо передать полномочия по организации льготного лекарственного обеспечения людей, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания на федеральный уровень.

Кроме того, ЮРПА посчитала правильным установить общегосударственные стандарты и гарантии прав на качественное, безопасное и здоровое питание в школах, поскольку эта тема сегодня очень актуальна во всех субъектах Федерации, ведь муниципалитеты, которые должны обеспечивать это самое питание для всех категорий школьников, включая льготников, не в состоянии выполнять эти обязательства в полном объеме.

Другая серьезнейшая тема, которая имеет давнюю историю, но все никак не найдет приемлемого решения, касается розничных рынков — чтобы сделать формат такой торговли менее «зажатым» с точки зрения контроля, в сравнении с работой супермаркетов. Да, как известно, Законодательное собрание Ростовской области уже предприняло ряд мер, чтобы донести свою позицию по данному вопросу до федеральных властей и обратить их внимание на сложившуюся ситуацию, и Минпромторг РФ вместе с регионами подготовил соответствующий пакет законопроектов. И эти законы могут решить весь комплекс проблем, которые возникли за последние 12 лет в сфере работы розничных рынков, но теперь, что очевидно, требуется ускорить процесс принятия этих законов.

Александр Ищенко отметил, что у ЗС РО есть неплохой опыт результативности по обращениям, поддержанным ЮРПА. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Еще две инициативы Законодательного собрания Ростовской области, одобренных Южно-Российской парламентской ассоциации, касаются защиты жилищных прав граждан — и это, когда удастся их воплотить в жизнь, реально снимает целый пласт наболевших проблем.

Во-первых, речь идет об установлении «ипотечных каникул» (то есть возможности отложить платежи на полгода или уменьшить сумму ежемесячных выплат по кредиту) для обманутых дольщиков.

Во-вторых, уверены донские депутаты, необходимо внести изменения в действующее законодательство, которые позволили бы оказывать помощь гражданам, обманутым недобросовестными застройщиками и вложившим свои деньги в строительство или приобретение объектов, признанных по решению суда самозастроями. И, до принятия конкретных решений, законодатели считают целесообразным установить мораторий на исполнение решений о сносе заселенных многоквартирных домов, внесенных в список «объектов самовольного строительства».

- В этот раз на пленарное заседание конференции ЮРПА мы вынесли ключевые вопросы, которые волнуют жителей Ростовской области, - подчеркнул спикер донского парламента Александр Ищенко. - И для всех очевидно, что когда объединяются органы законодательной власти нескольких регионов, то наш голос лучше слышен в Москве. У нас очень неплохой опыт результативности по тем обращениям депутатов донского парламента, которые поддержали наши коллеги по Югу России. Эти обращения, как правило, находили либо достаточный уровень поддержки, либо впоследствии принятие других федеральных законов проходило с учетом мнения Законодательного собрания Ростовской области.