«Будто из колхоза»: Тарасовых раскритиковали за внешний вид в ресторане
Новый семейный снимок футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко наделал немало шума в социальных сетях. Подписчики накинулись на знаменитостей из-за внешнего вида супругов в дорогом московском ресторане.
Молодая семейная пара заглянула туда после учебы Анастасии. Девушка посещает занятия в Останкино.
Людей возмутили рваные джинсы футболиста. Некоторые пользователи стали подшучивать над Дмитрием Тарасовым, ведь он недавно потерял работу и не имеет источников дохода.
«Под рваные джинсы одеты лосины? Холодно реально однако», «Ну как можно запускать свою линию одежды и так безвкусно одевать жену?», «Будто из колхоза сбежали», «Зачем ты надел женские джинсы», «Господибожемой кто ж Вас наряжает», - писали комментаторы.
Еще больше досталось его беременной жене-модели. По образу девушки диванные критики прошлись по-полной. Людям не понравилась юбка, ботинки, сумка, да и весь образ в целом.
- Вот ЭТО собирается продавать одежду? Стиль-крокодиль, - съязвил один из подписчиков.
Новую коллекцию одежды Тарасовы собираются выпустить в 2020 году. Пара уже презентовала ролик, где показала эскизы и работу компании.
Стоит отметить, что большая часть людей посчитала внешний вид Дмитрия и Анастасии Тарасовых вполне уместным. Поклонники пары отметили, что важна не одежда, а счастье в браке.
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ИСТОЧНИК KP.RU