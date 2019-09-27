«Будто из колхоза»: Тарасовых раскритиковали за внешний вид в ресторане

Новый семейный снимок футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко наделал немало шума в социальных сетях. Подписчики накинулись на знаменитостей из-за внешнего вида супругов в дорогом московском ресторане.

Молодая семейная пара заглянула туда после учебы Анастасии. Девушка посещает занятия в Останкино.

kostenko.94 Спасибо, любимый, за ужин P.S. В последнее время появилось дикое желание вести Инстаграм в едином стиле, но пока никак не получается. Ребятки, кто делает индивидуальные пресеты, отзовитесь Поддержите, так сказать, самовыражение

Людей возмутили рваные джинсы футболиста. Некоторые пользователи стали подшучивать над Дмитрием Тарасовым, ведь он недавно потерял работу и не имеет источников дохода.

«Под рваные джинсы одеты лосины? Холодно реально однако», «Ну как можно запускать свою линию одежды и так безвкусно одевать жену?», «Будто из колхоза сбежали», «Зачем ты надел женские джинсы», «Господибожемой кто ж Вас наряжает», - писали комментаторы.

kostenko.94 Harmony P.S. Нахожусь в легком ступоре после фразы : Чем глупее человек в жизни, тем эрудированнее текст в его инстаграме . Кстати, именно об этом (и не только) книга Ильяхова- Пиши, сокращай . Советую к прочтению

Еще больше досталось его беременной жене-модели. По образу девушки диванные критики прошлись по-полной. Людям не понравилась юбка, ботинки, сумка, да и весь образ в целом.

kostenko.94 Скоро все узнаете сами Coming soon TARASOVY 2020

- Вот ЭТО собирается продавать одежду? Стиль-крокодиль, - съязвил один из подписчиков.

Новую коллекцию одежды Тарасовы собираются выпустить в 2020 году. Пара уже презентовала ролик, где показала эскизы и работу компании.

Стоит отметить, что большая часть людей посчитала внешний вид Дмитрия и Анастасии Тарасовых вполне уместным. Поклонники пары отметили, что важна не одежда, а счастье в браке.

kostenko.94 Теперь понятно, что ямочки - наше семейное А ещё, сегодня у нас небольшой праздник - прорезался 13й зуб, первый клык у Милаши Другие, как говорится, on the way ( мой уровень английского , но все поправимо, стыдно не желать получать знания) Господи, спасибо, что все проходит бессимптомно P.S. Жду свою любимую @viktoria_ruf, которая проведёт со мной несколько часочков перед долгожданным отдыхом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Красная комната" и наручники: муж ростовчанки Анастасии Костенко рассказал о сексуальных предпочтениях жены

Супруг 25-летней модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко известный футболист Дмитрий Тарасов поделился откровенными историями (подробности)