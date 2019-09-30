«Вместе мы сильнее!»: В Ростове-на-Дону обсудили, как помочь детям с сахарным диабетом жить полной жизнью

Сахарный диабет не приговор. Вопрос в том, как помочь ребенку не замкнуться в себе, а научить жить с заболеванием. Межрегиональная конференция на эту тему прошла в Ростове-на-Дону. На ней своим опытом реализации летних оздоровительных, реабилитационных и адаптационных программ поделились врачи, общественники и чиновники. Организаторами конференции выступили министерство здравоохранения РО, Ростовское областное диабетическое общество и Южная межрегиональная диабетическая ассоциация.

В общей сложности, было озвучено 25 тематических докладов.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ТЕМА ПРИОБРЕЛА ОСОБЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ»

В зале собрались представители 15 регионов России.

- Тема нашей конференции в этом году приобрела особое звучание, - обратился к присутствующим замминистра здравоохранения РО Андрей Ерошенко. - В рамках десятилетия детства и регионального инициативного проекта «Особенное детство - обычная жизнь» в августе этого года на Дону был выполнен инновационный проект «Мир неограниченных возможностей». Так, на базе санаторного оздоровительного комплекса «Мир» вместе с 700 детьми, состояние здоровья которых находится в норме, оздоравливались и дети с ограниченными возможностями здоровья. Это около ста человек - с нарушением работы опорно-двигательного аппарата, ДЦП, после перенесенных онкогематологических заболеваний, а также впервые среди них были и дети с сахарным диабетом первого типа. Хотел бы отметить, что все они смогли отдохнуть и оздоровиться в рамках программы ОМС с комплексным решением задач лечения, профилактики и социальной адаптации.

В августе в Ростовской области стартовал пилотный проект «Мир неограниченных возможностей», который призван помочь особенным детям. Фото: пресс-служба минздрава РО.

«МЫ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ДРУГИХ»

Как это происходило на практике, можно было посмотреть в фильме, который гостям зала представили на большом экране. И верно говорят: лучше один раз увидеть.

- Мы ничем не отличаемся от других детей, только диета у нас чуть строже, и перед каждым занятием проверяют сахар, - говорит в камеру улыбчивая девчушка.

Она вместе с другими ребятами отдыхала в детском санаторно-оздоровительном лагере «МИР» на Азовском море, где делают главное - помогают ребенку социализироваться. Ведь на самом деле у родителей, которые узнают об этом диагнозе, сначала подкашиваются ноги. А после месяцев лечения включается страх, из-за которого мамы и папы начинают оберегать чадо от людей, и это, как правило, приводит к полной изоляции. А важно, напротив, понять, что жизнь продолжается.

Поэтому благодаря нахождению в обычном лагере вместе со сверстниками удается смывать границы: дети чувствуют себя обычными мальчишками и девчонками. Они учатся общаться, не стесняться своего недуга и жить полной жизнью.

Для этого проводят в том числе и тренинги по повышению самооценки. Личным примером, как заболевание может стать стимулом на пути к большой цели, с ребятами первой такой смены поделилась руководитель фонда помощи детям с диабетом «ДИАМИР» Анастасия Бельская.

А за самочувствием детей с сахарным диабетом первого типа организовано круглосуточное наблюдение эндокринолога, волонтера-медика.

Личным примером, как заболевание может стать стимулом на пути к большой цели, с ребятами первой такой смены поделилась руководитель фонда помощи детям с диабетом «ДИАМИР» Анастасия Бельская. Фото: пресс-служба минздрава РО.

25 ТЕМАТИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ

Приятным моментом стали и благодарственные письма, которые под аплодисменты зала вручили вожатым отряда детей с ограниченными возможностями здоровья Оксане Новиковой и Александру Сидоренко. К слову, в планах сделать такой отдых на Дону за счет средств ТФОМС в сотрудничестве с диабетическими общественными организациями ежегодным. А в ближайшее время специалисты минздрава Ростовской разработают рекомендации для того, чтобы имеющийся опыт внедрить по всей России.

Также на конференции перед собравшимися вступили представители регионального Территориального фонда ОМС и фонда социального страхования. Они в свою очередь рассказали о возможностях санаторного оздоровления детей с сахарным диабетом в нашей области и о поддержке программ летнего оздоровительного отдыха детей инвалидов в донском регионе.

Кроме того, имеющимся опытом по теме поделились общественники из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Кургана, Волгограда, Краснодара и Красноярского края. В общей сложности, было озвучено 25 тематических докладов.

Опытом по теме поделились общественники из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Кургана, Волгограда, Краснодара и Красноярского края.Фото: Ольга ГОПАЛО

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТЫ

В итоге участники пришли к выводу, что оздоровление детей с сахарным диабетом необходимо и лучше - летом. Вопрос в том, что возможности включения отдыха таких детей в госпрограммы в настоящее время ограничены и имеют ряд сложностей: чтобы отправить особенного ребенка в обычный лагерь, необходимо медицинское сопровождение, а руководству оздоровительных учреждений нужно учитывать специфику заболевания, но сейчас многие не готовы брать на себя такую ответственность.

Именно поэтому такая практика в основном пока реализуется только за счет общественных диабетических организаций и привлечения благотворительных средств. Но опыт показывает, что такие программы очень полезны для детей, которые с удовольствием участвуют, в том числе в спортивных и туристических мероприятиях. Поэтому в долгосрочной перспективе важно привлечь к адаптации на отдыхе как можно большее количество детей. А задача специалистов всех уровней - сделать так, чтобы это стало доступным.

- Лозунг диабетического движения «Вместе мы сильнее!» стал лозунгом донского кластера партнерства ради здоровья, - сказал в завершение встречи замминистра регионального минздрава Андрей Ерошенко. - И я уверен, что сегодняшняя конференция пополнила копилку партнерства новыми технологиями и проектами оздоровления.

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