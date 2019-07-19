Медиаграмотность: как не попасть под уголовную статью, высказывая свое мнение в Интернете

Историю о суде над многодетной матерью Натальей Потаповой как только не комментировали. Мнений было много. Еще бы! Женщина оказалась под следствием, высказав свою точку зрения о педофиле. Будучи беременной пятым ребенком, Наталья Потапова случайно наткнулась на сообщение об изнасиловании школьницы в Дубовском районе Ростовской области. Изувер забрался в чужой дом, где находилась четвероклассница, заставил девочку удовлетворить его сексуальные потребности, после чего сбежал. Насильником оказался 22-летний выходец одной из южных республик (его, кстати, приговорили к 17 годам строгого режима).

Возмущенная прочитанным, Наталья написала в соцсети все, что думает о людях его национальности, а также о том, как с ними надо поступать. Отправила и забыла. А комментарий попал в поле зрения силовиков. Они дали свою оценку мнению женщины, позвали экспертов-лингвистов, которые с ними согласились. В отношении Натальи было возбуждено уголовное дело.

За злой комментарий Наталью приговорили к условному сроку. Фото: стоп-кадр видео телеканала ТВ-2

- Призывы были высказаны в адрес неопределенного круга лиц - уроженцев Северо-Кавказского региона и Средней Азии, - пояснила старший помощник прокурора Кольского района Татьяна Васильченко.

Стоит отметить, что за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (есть такая статья в УК РФ) караются серьезным наказанием, в частности, предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет. Многодетная мама Наталья Потапова, сто раз пожалевшая о своих словах, была приговорена к условному сроку - суд учел раскаяние и содействие следствию.

- Признаюсь, написала жестко, - позже сказала Наталья журналистам. - Больше никаких комментариев в социальных сетях!

ЗА ЧТО СОТРУДНИЦА ДОМА КУЛЬТУРЫ СТАЛА УГОЛОВНИЦЕЙ

Похожая история случилась с Ольгой Дмитриевной из Алтая. Сотрудница дома культуры освоила Интернет, завела личный аккаунт, стала для друзей выкладывать интересные материалы - рецепты, полезные советы, гороскопы, смешные мемы. Однажды она поделилась ссылкой на статью «Обращение к сибирякам и россиянам», в которой, как потом оказалось, прокуратура увидела призывы к жителям Сибири отделиться от России. Неосторожная ссылка также обернулась уголовным делом.

- У меня все нормально с головой, - сказала "КП"-Екатеринбург" Ольга Дмитриевна. - В статье, которую я разместила, говорилось, что регионы должны иметь больше возможностей самостоятельно решать, как распоряжаться своими бюджетом, налогами и людскими ресурсами. Я с этим согласна. А на меня уголовное дело завели! В обвинении говорилось, что моя ссылка была предназначена для массового прочтения. Я была поражена - думала, только друзья видят мою «стену».

Пенсионерка оказалась под следствием после репоста ссылкиФото: СОЦСЕТИ

Была проведена комплексная экспертиза статьи, которая в итоге посчитала материал экстремистским из-за высказывания о допустимости насильственных действий. Пенсионерка признала свою вину и тоже отделалась условным сроком, проклиная Всемирную сеть, которая принесла ей столько бед.

СНАЧАЛА ДУМАЙТЕ - ПОТОМ ПИШИТЕ

Несколько лет назад по России прокатилась волна подобных уголовных дел. Кто-то намеренно призывал к экстремизму, но по большей части совершали ошибки из-за отсутствия медиаграмотности, критичности и знаний законодательства. Где-то, что греха таить, слишком перестарались оперативники, пытаясь поднять показатели по количеству уголовных дел.

На самом деле о приватности в Интернете надо забыть. Социальные сети не кухня. Любое высказывание в любимой «фэбэшечке» или «вкашке» считается публичным, так как доступно «неопределенному кругу лиц», сколько бы друзей его реально не увидело. И за него придется отвечать.

За неосторожный репост сейчас не посадят, но штраф придется заплатить. Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

Еще один яркий пример - судебный процесс в Ростове-на-Дону «Баста vs Децл», который закончился не в пользу Василия Вакуленко, назвавшего на своей странице коллегу по цеху «лохматым чмом». В результате получил два иска об оскорблении и проиграл.

- На самом деле высказывайте свое мнение сколько хотите, ни о какой цензуре речь не идет, просто думайте, а потом пишите, - говорит юрист Ирина Шевченко. - А еще лучше - почитайте Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, изучите понятия «экстремизм», «терроризм», «разжигание национальной розни». Несмотря на то, что Верховный суд России не рекомендует возбуждать дела об экстремизме только за репосты в социальных сетях (кто впервые это сделал, без умысла, отделываются штрафом или арестом), так как необходимо учитывать контекст и комментарии к спорной информации, лучше придерживаться принципа: не уверен - не делай. А медиаграмотность точно никому не повредит.

Вместе с экспертом «КП» - Ростов» составила памятку, которая поможет разобраться в информации, относящейся к разряду запрещенных (подобное обучение лишним не будет). Итак, за какие ссылки и слова на какую тематику можно оказаться фигурантом административного или уголовного дела:

1. Распространение экстремистских материалов, включенных в федеральный список (он находится в открытом доступе на сайте Минюста), а равно их производство либо хранение в целях массового распространения.

КоАП РФ Статья 20.29. «Производство и распространение экстремистских материалов»

Наказание: административный арест до 15 суток.

2. Критические нападки на людей за их веру

Статья 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»

Наказание: до 3 лет лишения свободы.

3. Разжигание межрасовой розни - статьи, видео, картинки о том, что одна национальность хуже или лучше другой.

Статья 280 УК РФ: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»

Наказание: до 5 лет лет лишения свободы.

4. Побуждение людей свергнуть существующую власть насильственным способом. Статья 280 УК РФ: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»

Наказание: до 5 лет лишения свободы.

5. Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе

Статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

Наказание: до 6 лет лишение свободы.

Грамотное общение в Сети поможет избежать встречи с правоохранителямиФото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

В Ростовской области в 2018 году было возбуждено более 20 уголовных дел по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за размещение в соцсетях «экстремистских» постов, фото и видео материалов. Такие материалы выявляют оперативники ФСБ и полиции, а расследует - следком.

- Всего в 2018 году в поступило 40 сообщений о преступлениях экстремистской направленности, годом ранее - 22 сообщений - сообщила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Почти все подозреваемых и подсудимые - молодые люди в возрасте от 17 до 24 лет, которые в ходе следствия признали свою ошибку и согласились сотрудничать, рассчитывая на мягкое наказание.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону прошло обучение волонтеров движения «Интернет без угроз»

Волна последствий за высказывания в Интернете поставила серьезный вопрос о повышении медиаграмотности. Речь не только о нарушении уголовного законодательства, но и о неумении пользователей критично относится к информации, что порождает немалое количество фейков и вбросов. В марте в Ростове-на-Дону прошел большой семинар «Интернет без границ», в котором приняли участие специалисты образовательных организаций, родители донских учащихся, а также сотрудники вузов, ставшие на защиту информационной безопасности.

- Обучение проводилось Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» при поддержке антитеррористической комиссии Ростовской области и регионального министерства общего и профессионального образования, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Напомним, что региональный проект «Интернет без угроз» реализуется с 2017 года. Волонтеры движения осуществляют поиск противоправных сведений в сети, создают и распространяют полезный контент и профилактические материалы, принимают участие в информационно-просветительской деятельности в молодежной среде.

- За два года волонтеры выявили более 750 сайтов с противоправным контентом, половина из которых содержит признаки экстремизма, - пояснила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

ОФИЦИАЛЬНО

Понятие экстремистской деятельности (экстремизма) дается в законе «О противодействии экстремистской деятельности», оно охватывает:

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

- публичное оправдание терроризма и иную террористическую деятельность; - возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мотивам, указанным в п. "е" ч. 1 ст. 63 УК; - пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики и символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, являющихся преступлением;

- организацию и подготовку указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Символика экстремистской организации - символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

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