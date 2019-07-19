2019-09-30T15:02:45+03:00
Общество

Медиаграмотность: как не попасть под уголовную статью, высказывая свое мнение в Интернете

"КП-Ростов" вместе с экспертом подготовили памятку по общению в Сети
Ирина ПОТЕРЯ
Поделиться:
Общаясь в Интернете, не стоит забывать о возможных угрозахОбщаясь в Интернете, не стоит забывать о возможных угрозахФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Историю о суде над многодетной матерью Натальей Потаповой как только не комментировали. Мнений было много. Еще бы! Женщина оказалась под следствием, высказав свою точку зрения о педофиле. Будучи беременной пятым ребенком, Наталья Потапова случайно наткнулась на сообщение об изнасиловании школьницы в Дубовском районе Ростовской области. Изувер забрался в чужой дом, где находилась четвероклассница, заставил девочку удовлетворить его сексуальные потребности, после чего сбежал. Насильником оказался 22-летний выходец одной из южных республик (его, кстати, приговорили к 17 годам строгого режима).

Возмущенная прочитанным, Наталья написала в соцсети все, что думает о людях его национальности, а также о том, как с ними надо поступать. Отправила и забыла. А комментарий попал в поле зрения силовиков. Они дали свою оценку мнению женщины, позвали экспертов-лингвистов, которые с ними согласились. В отношении Натальи было возбуждено уголовное дело.

За злой комментарий Наталью приговорили к условному сроку. Фото: стоп-кадр видео телеканала ТВ-2

За злой комментарий Наталью приговорили к условному сроку. Фото: стоп-кадр видео телеканала ТВ-2

- Призывы были высказаны в адрес неопределенного круга лиц - уроженцев Северо-Кавказского региона и Средней Азии, - пояснила старший помощник прокурора Кольского района Татьяна Васильченко.

Стоит отметить, что за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (есть такая статья в УК РФ) караются серьезным наказанием, в частности, предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет. Многодетная мама Наталья Потапова, сто раз пожалевшая о своих словах, была приговорена к условному сроку - суд учел раскаяние и содействие следствию.

- Признаюсь, написала жестко, - позже сказала Наталья журналистам. - Больше никаких комментариев в социальных сетях!

ЗА ЧТО СОТРУДНИЦА ДОМА КУЛЬТУРЫ СТАЛА УГОЛОВНИЦЕЙ

Похожая история случилась с Ольгой Дмитриевной из Алтая. Сотрудница дома культуры освоила Интернет, завела личный аккаунт, стала для друзей выкладывать интересные материалы - рецепты, полезные советы, гороскопы, смешные мемы. Однажды она поделилась ссылкой на статью «Обращение к сибирякам и россиянам», в которой, как потом оказалось, прокуратура увидела призывы к жителям Сибири отделиться от России. Неосторожная ссылка также обернулась уголовным делом.

- У меня все нормально с головой, - сказала "КП"-Екатеринбург" Ольга Дмитриевна. - В статье, которую я разместила, говорилось, что регионы должны иметь больше возможностей самостоятельно решать, как распоряжаться своими бюджетом, налогами и людскими ресурсами. Я с этим согласна. А на меня уголовное дело завели! В обвинении говорилось, что моя ссылка была предназначена для массового прочтения. Я была поражена - думала, только друзья видят мою «стену».

Пенсионерка оказалась под следствием после репоста ссылки Фото: СОЦСЕТИ

Пенсионерка оказалась под следствием после репоста ссылкиФото: СОЦСЕТИ

Была проведена комплексная экспертиза статьи, которая в итоге посчитала материал экстремистским из-за высказывания о допустимости насильственных действий. Пенсионерка признала свою вину и тоже отделалась условным сроком, проклиная Всемирную сеть, которая принесла ей столько бед.

СНАЧАЛА ДУМАЙТЕ - ПОТОМ ПИШИТЕ

Несколько лет назад по России прокатилась волна подобных уголовных дел. Кто-то намеренно призывал к экстремизму, но по большей части совершали ошибки из-за отсутствия медиаграмотности, критичности и знаний законодательства. Где-то, что греха таить, слишком перестарались оперативники, пытаясь поднять показатели по количеству уголовных дел.

На самом деле о приватности в Интернете надо забыть. Социальные сети не кухня. Любое высказывание в любимой «фэбэшечке» или «вкашке» считается публичным, так как доступно «неопределенному кругу лиц», сколько бы друзей его реально не увидело. И за него придется отвечать.

За неосторожный репост сейчас не посадят, но штраф придется заплатить. Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

За неосторожный репост сейчас не посадят, но штраф придется заплатить. Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

Еще один яркий пример - судебный процесс в Ростове-на-Дону «Баста vs Децл», который закончился не в пользу Василия Вакуленко, назвавшего на своей странице коллегу по цеху «лохматым чмом». В результате получил два иска об оскорблении и проиграл.

- На самом деле высказывайте свое мнение сколько хотите, ни о какой цензуре речь не идет, просто думайте, а потом пишите, - говорит юрист Ирина Шевченко. - А еще лучше - почитайте Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, изучите понятия «экстремизм», «терроризм», «разжигание национальной розни». Несмотря на то, что Верховный суд России не рекомендует возбуждать дела об экстремизме только за репосты в социальных сетях (кто впервые это сделал, без умысла, отделываются штрафом или арестом), так как необходимо учитывать контекст и комментарии к спорной информации, лучше придерживаться принципа: не уверен - не делай. А медиаграмотность точно никому не повредит.

Вместе с экспертом «КП» - Ростов» составила памятку, которая поможет разобраться в информации, относящейся к разряду запрещенных (подобное обучение лишним не будет). Итак, за какие ссылки и слова на какую тематику можно оказаться фигурантом административного или уголовного дела:

1. Распространение экстремистских материалов, включенных в федеральный список (он находится в открытом доступе на сайте Минюста), а равно их производство либо хранение в целях массового распространения.

КоАП РФ Статья 20.29. «Производство и распространение экстремистских материалов»

Наказание: административный арест до 15 суток.

2. Критические нападки на людей за их веру

Статья 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»

Наказание: до 3 лет лишения свободы.

3. Разжигание межрасовой розни - статьи, видео, картинки о том, что одна национальность хуже или лучше другой.

Статья 280 УК РФ: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»

Наказание: до 5 лет лет лишения свободы.

4. Побуждение людей свергнуть существующую власть насильственным способом. Статья 280 УК РФ: «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»

Наказание: до 5 лет лишения свободы.

5. Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе

Статья 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

Наказание: до 6 лет лишение свободы.

Грамотное общение в Сети поможет избежать встречи с правоохранителями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грамотное общение в Сети поможет избежать встречи с правоохранителямиФото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

В Ростовской области в 2018 году было возбуждено более 20 уголовных дел по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за размещение в соцсетях «экстремистских» постов, фото и видео материалов. Такие материалы выявляют оперативники ФСБ и полиции, а расследует - следком.

- Всего в 2018 году в поступило 40 сообщений о преступлениях экстремистской направленности, годом ранее - 22 сообщений - сообщила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Почти все подозреваемых и подсудимые - молодые люди в возрасте от 17 до 24 лет, которые в ходе следствия признали свою ошибку и согласились сотрудничать, рассчитывая на мягкое наказание.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону прошло обучение волонтеров движения «Интернет без угроз»

Волна последствий за высказывания в Интернете поставила серьезный вопрос о повышении медиаграмотности. Речь не только о нарушении уголовного законодательства, но и о неумении пользователей критично относится к информации, что порождает немалое количество фейков и вбросов. В марте в Ростове-на-Дону прошел большой семинар «Интернет без границ», в котором приняли участие специалисты образовательных организаций, родители донских учащихся, а также сотрудники вузов, ставшие на защиту информационной безопасности.

- Обучение проводилось Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» при поддержке антитеррористической комиссии Ростовской области и регионального министерства общего и профессионального образования, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Напомним, что региональный проект «Интернет без угроз» реализуется с 2017 года. Волонтеры движения осуществляют поиск противоправных сведений в сети, создают и распространяют полезный контент и профилактические материалы, принимают участие в информационно-просветительской деятельности в молодежной среде.

- За два года волонтеры выявили более 750 сайтов с противоправным контентом, половина из которых содержит признаки экстремизма, - пояснила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

ОФИЦИАЛЬНО

Понятие экстремистской деятельности (экстремизма) дается в законе «О противодействии экстремистской деятельности», оно охватывает:

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

- публичное оправдание терроризма и иную террористическую деятельность; - возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мотивам, указанным в п. "е" ч. 1 ст. 63 УК; - пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики и символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, являющихся преступлением;

- организацию и подготовку указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Символика экстремистской организации - символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин попросил больше не сажать за репост

Президент внес поправки, частично декриминализирующие 282 статью уголовного кодекса (подробности)

В ТЕМУ

НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма

За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях (подробности)

КСТАТИ

Репост - не преступление. Верховный суд пояснил, когда следует наказывать за соцсети

Уголовное дело светит только провокаторам и разжигателям ненависти (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как установить отцовство и взыскать алименты: что нужно знать
Установление отцовства для многих ассоциируется с неприятной процедурой - тест ДНК, ругань, скандалы. К счастью, в жизни все зачастую происходит не так. Разбираемся вместе с опытным юристом, что нужно для того, чтобы установить отцовство, и когда это необ
Коллапс в Царском Селе: Как нелегальные гиды из Китая зарабатывают миллионы на очередях в Екатерининский дворец?
Чтобы увидеть легендарную Янтарную комнату, летом приходится ждать по четыре-пять часов. «КП» разбиралась, откуда взялся такой ажиотаж и кому он выгоден
Новости 24
Альфа-Банк вновь снижает ставки по ипотеке
Бывшую сельскую чиновницу из Ростовской области отправили в колонию на 8,5 лет за взятку в 230 тысяч
Ростовчанин пошел под суд за ложный звонок о заминировании
«В грязном белье не нужно копаться»: футболист «Ростова»Павел Мамаев рассказ о тюрьме
Прямой авиарейс свяжет Ростов-на-Дону и Китай
Павел Мамаев сыграет в составе ФК "Ростов" этой зимой
Два футболиста ФК«Ростов» вызваны в сборную России
Житель Ростовской области пытался застрелить неприятеля из ружья «Сайга»
Украинец из ревности убил жителя Ростова-на-Дону
В Ростове прошло выездное заседание Общественного совета при Фонде капремонта
В центре Ростова-на-Дону разгуливал голый мужчина
«Вела дневник страданий»: самая красивая мама России Полина Диброва начала зарабатывать с 13 лет
Ростовчанин продает кота-защитника за 100 тысяч рублей