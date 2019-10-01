До конца года в Ростове-на-Дону демонтируют еще около двухсот незаконно установленных ларьков

Гостем радио «Комсомольская правда» (89,8 FM) стала замглавы администрации Ростова-на-Дону Светлана Камбулова.

Публикуем наиболее интересные ее комментарии и ответы на вопросы, прозвучавшие в эфире...

...О ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИИ СФЕРЫ КООРДИНАЦИИ ТОРГОВЛИ

- В конце прошлого года было принято решение переформатировать работу в сфере координации деятельности торговли в Ростове-на-Дону и создать управление торговли. Для чего? Чтобы централизовать все процессы в этой сфере. Ранее все полномочия были у восьми районов города и комитета по торговли, и при этом каждый выполнял свою отдельную роль. Сейчас же, с появлением управление торговли, удалось все систематизировать и привести к единоначалию. Конечно, определенный период времени заняла подготовка нормативных документов. Если говорить о результатах, то мы их начали получать только с этого полугодия. Прежде всего, основным достижением стал факт, что принято постановление администрации о демонтаже незаконных торговых объектов. Кроме того, в нынешнем году впервые из местного бюджета выделены средства на это направление работы. У управления торговли появилась возможность выходить с контролем и выписывать штрафы об административной ответственности в соответствии с областным законом.

ЕЖЕДНЕВНО С УЛИЦ ГОРОДА ВЫВОЗЯТ 4-5 НЕЗАКОННЫХ ПАЛАТОК

- Сегодня, в утвержденной схеме, у нас определено в городе более 2,2 тысячи мест, где могут быть размещены нестационарные объекты. На самом же деле, официально, в соответствии с документами, их сейчас существует вдвое меньше. При этом было выявлено, что более четырехсот размещены незаконно: более половины уже демонтированы, остальные включены в график, и до конца года они тоже будут убраны. Но появляются новые — причем, на месте только вывезенных! Да, демонтаж происходит на регулярной основе, по графику — 4-5 объектов в день. Однако де-факто, зачастую на тех местах, откуда их убрали, опять через день-два появляются новые. Это действительно проблема для нашего города.

Что мы собираемся делать? Прописан порядок осуществления демонтажа - с уведомлением собственника о том, чтобы он сам в течение десяти дней мог демонтировать, то есть дается запас времени. Но сейчас, чтобы решить ту проблему с новыми незаконными объектами, мы хотим включить норму, что если на месте демонтированного ларька появляется, его можно убирать в кратчайшие сроки.

...О НОВОЙ ГОРОДСКОЙ КОНЦЕПЦИИ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ

- Сейчас возобновлены конкурсные процедуры по выбору площадок под размещение нестационарной торговли, основной акцент пока что, с учетом сезона, сделан на тех местах, где размещаются объекты по реализации плодово-овощной продукции. Но в дальнейшем будут и другие направления. Кроме того, управление торговли может выступать организатором ярмарок, да и со стационарными рынками достигнута договоренность, что в свободные часы для дачников предоставляются по льготной цене места для реализации их продукции: до 20 кг — 35 рублей, в вечерние часы — 50 рублей.

Месяц назад Общественная палата Ростова-на-Дону вышла с вопросом о новой концепции торговли. Между тем, наш город относится к числу тех немногих, где норматив обеспеченности торговыми местами гораздо выше, чем установлено поставлением Правительства РФ, причем, в несколько раз.

Мы хотим обсудить новую концепцию развития нестационарной торговли. Да, может быть, в центре она и не нужна, но есть строящиеся микрорайоны, куда сети еще не успели зайти, и там этот вид торговли нужен.

А что касается исторической части, то, мне кажется, тех же заведений общепита много. Но у нас нет методики, которая бы определила, где они нужны, потребность в них. Поэтому мы и привлекли науку.

...О РОСТОВСКОЙ КУХНЕ

- Многие отмечают, что в Ростове-на-Дону вкусная кухня, и не зря мы хотим завоевать этот статус гастрономической столицы. Порядка двух тысяч объектов общепита сегодня в нашем городе, и у нас, действительно, представлена культура, пожалуй, всех национальностей, проживающих на Дону.

При этом никакой трагедии в том, что рынкам пришлось «с улицы» уйти «под крышу», в капитальные здания, нет. Пять лет назад у нас было четырнадцать рынков, сегодня их девять. Сказать, что произошло снижение объемов продукции или ее ассортимента, или еще что-то такое, нельзя: некоторые просто поменяли форматы и стали крупными торговыми центрами, что, наверное, тоже говорить о возросшем качестве обслуживания ростовчан. По моему мнению, новые условия повысили комфорт.

Если говорить о том, допустим, что Центральный рынок, наш знаменитый старый базар, потерял свой колорит, то — тоже нет. Мы по-прежнему продолжаем гостей города водить туда на экскурсии, в павильоны, где есть и ароматы, и продукция.

Развивается цивилизованная торговля, и это хорошо.

...О ЦИФРОВИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ

- Если говорить о рядовом потребителе, то это просто возможность приобрести товар через Интернет. Но если обсуждать тему глубже, то мы ведем речь о том, что законодательством ставится задача о присвоении товарам специального цифрового кода — маркировки. И мы обязаны приступить к этому в текущем году. Установлен Постановлением Правительства РФ перечень товаров, которые должны пройти маркировку. Прежде всего, речь идет о сигаретах, шинах, алкоголе, изделиях из кожи, шерсти и так далее. Покупатель может ощутить это только на кассе, когда продавец несколько раз сканирует товар. Маркировка призвана убрать с рынка нелегальную, незаконно производимую продукцию.

Да, много споров о том, как это повлияет на цену продукции, отразится ли на кошельку простых граждан, но если исключается весь контрафакт, то для законопослушных производителей появляется возможность увеличить объемы производимой продукции, а это означает, как следствие, снижение ее себестоимости. Иначе говоря, в конечном итоге, продукт будет, во-первых, качественным, во-вторых, его себестоимость должна быть ниже.

...О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ

Сегодня многие люди стараются вести здоровый образ жизни. И мы, потребители, должны, покупая продукт, знать, что в нем содержится. Поэтому натуральные продукты должны стоять на отдельных полках, а мы — понимать, что в них содержится. Сегодня в Ростове-на-Дону это уже начинает действовать, и в ряде супермаркетов это происходит. Контроль осуществляет Роспотребнадзор.

В настоящее время на полках магазинов стало больше именно местной продукции, маркированных «Сделано на Дону», и этот знак тоже привлекает наше внимание, обращая на ее качество.