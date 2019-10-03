2019-10-03T16:04:41+03:00
Общество

Во время раскопок в Танаисе археологи впервые нашли в погребении хирургический инструмент

Он почти не отличается от современного зонда [фото]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В этом погребении нашли уникальный медицинский инструмент. Фото: предоставлено музеем-заповедником "Танаис"В этом погребении нашли уникальный медицинский инструмент. Фото: предоставлено музеем-заповедником "Танаис"
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Во время раскопок в Танаисе ученые наткнулись на интересное погребение взрослого человека и подростка (предположительно, женщины и девочки), которое, на радость археологов, не было разграблено. Среди найденных вещей античного времени — кувшины, миски, тарелки, бальзамарии (стеклянные сосуды для ароматических масел), украшения, астрагалы, но наибольшее внимание привлек изготовленный из бронзы предмет в виде небольшой плоской лопаточки на длинной тонкой ручке.

Инструмент после реставрации. Фото: предоставлено музеем-заповедником "Танаис"

Инструмент после реставрации. Фото: предоставлено музеем-заповедником "Танаис"

Археологи не сразу определили его назначение, предмет рассматривался специалистами, и, в итоге, ученые пришли к выводу, что он является хирургическим зондом. Конструктивно форма инструмента со времен античности почти не изменилась (зонды используются в том числе для обследования полостей и ран, защиты кровеносных сосудов).

- Предполагаем, что инструмент принадлежал женщине, у которой был сильный перелом бедра, - рассказали в музее-заповеднике "Танаис". - По одной из версий, зонд использовался для очищения ран, отмеривания дозировок лекарства, нанесения их на рану.

Погребение. Фото: предоставлено музеем-заповедником "Танаис"

Погребение. Фото: предоставлено музеем-заповедником "Танаис"

Напомним, Танаис (III в. до н.э. - V в. н.э.) основан выходцами из Боспорского царства. В то время он играл значительную роль в экономической и политической жизни городов Северного Причерноморья, считался самой отдаленной точкой античной цивилизации на северо-востоке. Еще в прошлом столетии здесь был открыт заповедник, где каждый год проводятся раскопки. На сегодняшний день, как говорят в музее, вскрыта примерно десятая часть древнего города. Находили многое, а вот медицинский инструмент - впервые.

А еще археологи нашли набор посуды. Фото: предоставлено музеем-заповедником "Танаис"

А еще археологи нашли набор посуды. Фото: предоставлено музеем-заповедником "Танаис"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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