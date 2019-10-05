Прятался в «заброшке»: в Ростовской области задержали убийцу, сбежавшего из колонии

Донским полицейским удалось поймать особо опасного преступника, сбежавшего в конце августа из колонии в Новочеркасске. Александру Гроссу больше месяца удавалось скрываться от правоохранителей. Чтобы его не поймали, беглец сменил внешность – отрастил или приклеил усы.

Но это не помогло беглецу долго оставаться на свободе. В конце концов, его все-таки поймали благодаря бдительности жителей Заветинского района. Именно они сообщили в дежурную часть, что в заброшенном здании прячется подозрительный мужчина.

Это оказался 44-летний Александр Гросс.

Гросса осудили за убийство женщины и причинение вреда здоровью ребенку. ФОТО: ГУ ФСИН по РО

- После задержания фигурант был передан сотрудникам ГУФСИН, - прокомментировал в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Отметим, что беглеца без преувеличения можно назвать особо опасным преступником. В 2005 году он совершил убийство женщины и едва не угробил трехлетнего ребенка.

- Помним, конечно, Гросса, как не помнить, - рассказали в Киселовке (Заветинский район), откуда мужчина родом. - Здесь у него остались пожилые родители. А убийство было жутким.

Рассказывают, что виной всему - пьянка. Как-то вечером на окраине села компания молодых людей села выпивать, среди них были Александр Гросс и местная жительница, которая пришла с маленьким ребенком. В какой-то момент они остались одни. - Перед убийством он над ней жутко издевался, делал ужасные вещи, а ребенка подвесил на сучке. Наверняка мальчик погиб бы, да ветка обломилась - упал и выжил, - рассказали сельчане. - После того страшного преступления мать погибшей не смогла жить в деревне, уехала с внуком - купила дом где-то под Сальском. За убийство женщины и нанесение тяжких телесных повреждений малолетнему Александр Гросс был приговорен к 16 годам и 9 месяцам колонии строгого режима. Отправили его в ИК-14 в Новочеркасск.

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Это было просто? Как особо опасный преступник сбежал из колонии Новочеркасска.

Александр Гросс, убивший женщину и жестоко избивший ее маленького сына, должен был выйти на свободу в 2022 году. В Ростовской области на ноги подняты сотрудники правоохранительных органов. В воскресенье, 25 августа, из колонии Новочеркасска сбежал особо опасный преступник - 44-летний Александр Гросс. Мужчина, оставшись без надзора, открутил крепежи и отогнул металлический лист забора колонии-поселения.

Отрастил усы и переоделся: появились снимки убийцы, сбежавшего из колонии Новочеркасска.

Александр Гросс попал на камеры наблюдения, находясь в 10 километрах от Ростова.

Сбежавший неделю назад из колонии Новочеркасска заключенный Александр Гросс прячется под Ростовом. Он попал на камеры наблюдения, когда шел по улице. Похоже, что мужчина раздобыл новую одежду и изменил внешность - отрастил или приклеил усы.