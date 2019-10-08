2019-10-08T16:46:22+03:00
Здоровье

VI Съезд хирургов Юга России: В Ростове-на-Дону собрались хирурги из России, Чехии Беларуссии

В работе Съезда приняли участие свыше 400 специалистов
Ольга ГОПАЛО
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В работе Съезда приняли участие свыше 400 специалистов хирургического профиля.В работе Съезда приняли участие свыше 400 специалистов хирургического профиля.Фото: Предоставлено организаторами
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Первые дни октября в Ростове-на-Дону выдались очень насыщенными: в донской столице прошел VI Съезд хирургов Юга России с международным участием.

Надо сказать, что география форума расширяется с каждым годом. Вот и в этот раз он объединил не только специалистов из медучреждений Юга России, но и представителей ведущих хирургических школ нашей страны, а также зарубежных участников. И это в свою очередь доказывает повышенный интерес к мероприятию среди хирургов.

В донской столице прошел VI Съезд хирургов Юга России с международным участием. Фото: Предоставлено организаторами

В донской столице прошел VI Съезд хирургов Юга России с международным участием.Фото: Предоставлено организаторами

Известно, что в работе Съезда приняли участие свыше 400 специалистов хирургического профиля не только Южного, но и Северо-Кавказского Федеральных округов, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Рязанской, Воронежской, Пензенской, Смоленской, Тульской, Саратовской, Самарской, Омской, Новосибирской областей, Пермского края, Республик Татарстан и Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, а также зарубежные специалисты из Чехии, Словакии, Белоруссии и ДНР.

- Вот уже третий раз съезд проводится в Ростове-на-Дону, - рассказал заместитель Губернатора Ростовской области Сергей Бондарев. - Это говорит о том, что медицина и хирургия Дона находится на серьезном уровне. Кроме того, он приурочен к 100-летию члена-корреспондента РАМН Петра Коваленко, ученики которого на сегодняшний день - основа хирургии Дона. Мы придаем этому мероприятию самое серьезное значение: в майском указе Президента поставлена очень серьезная амбициозная задача по развитию медицины, по продолжительности жизни и увеличению рождаемости. И понято, что именно на таких профессиональных встречах есть возможность обменяться опытом и наладить личные контакты, а также поделиться последними новинками в отрасли.

В торжественной обстановке была открыта мемориальная доска Петру Коваленко. Фото: Предоставлено организаторами

В торжественной обстановке была открыта мемориальная доска Петру Коваленко.Фото: Предоставлено организаторами

В рамках Съезда был освещен широкий спектр вопросов хирургии и ее специализированных направлений, таких как колопроктология, онкология, трансплантология, сердечно-сосудистая, детская, пластическая и бариатрическая хирургии. А специалисты, в числе прочего, смогли поучаствовать в научных сессиях, мастер-классах и симуляционных тренингах.

А еще в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска Петру Коваленко, где собрались его ученики и последователи.

НАША СПРАВКА

Петр Коваленко является автором 17 монографий, более 450 научных работ, обладателем 19 патентов и авторских свидетельств. Еще в 1977 году за его труды по трансплантологии органов и тканей он был удостоен Государственной премии СССР. А в 1980-м был избран Почетным членом Всероссийского общества хирургов за активное участие в работе. В том же году он получил звание Заслуженного деятеля науки РСФСР.

Всего под руководством Петра Петровича защищено 15 докторских и 100 кандидатских диссертаций. А десять из его учеников возглавили хирургические кафедры. К слову, в этом году научная программа VI Съезда хирургов Юга России была составлена с учетом тех направлений, которым Петр Петрович в своей работе уделял особое внимание. Специалисты уверяют: их актуальность сохраняется и в наше время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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