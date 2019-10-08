2019-10-08T16:46:22+03:00
Происшествия

В Ростовской области из больницы сбежал осужденный

Алексей Савченко был приговорен к трем годам за мошенничество
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Разыскиваемый Алексей СавченкоРазыскиваемый Алексей СавченкоФото: ГУФСИН по РО
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В Ростовской области сбежал еще один заключенный. Во вторник, 7 октября, покинул медицинское учреждение Алексей Савченко, осужденный на три года за мошенничество.

- Он был вывезен в городскую больницу для консультации и оказания медицинской помощи, - рассказали в региональной службе исполнения наказания. - Воспользовавшись ситуацией, осужденный самовольно покинул территорию медицинского учреждения. В настоящий момент сотрудниками ГУФСИН России по Ростовской области совместно с полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление розыскиваемого лица.

Напомним, на прошлой неделе задержали осужденного за убийство, который сбежал из колонии и месяц прятался в заброшенном доме Заветинского района. Как оказалось, мужчина, будучи переведенным в поселение (там режим слабее, сужденные могут носить гражданскую форму одежды, иметь при себе деньги и ценные вещи), попался на хранении запрещенного телефона, в результате его планировали перевести в учреждение строгого режима, с чем он был не согласен.

О причине побега Алексея Савченко пока ничего неизвестно, но в службе исполнения наказания поясняют, что «лица, находящиеся в колонии–поселении, имеют полисы ОМС и получают медицинское обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной системы здравоохранения на равных условиях с другими гражданами России».

ВНИМАНИЕ!

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Алексея Савченко, убедительная просьба сообщить по телефонам:

- дежурная часть ГУФСИН России по Ростовской области: 8(863) 2498-210;

- отдел розыска ГУФСИН России по Ростовской области: 8(863) 2498-288, 8(863) 2498-257, 89298133386.

- 02 или в ближайшее отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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