«Говорить надо на языке возраста»: Ростовский психолог объяснила ошибку воспитателя детсада, уволенную за рассказ о пытке «посадить на кол»

История, произошедшая в Таганроге, прогремела на всю страну после того, как воспитательницу детского сада уволили за то, что она объяснила детям выражение «посадить на кол» из русской народной сказки «Конек-Горбунок». Что уж на самом деле происходило за закрытыми дверьми, неизвестно.

Однако, говорят, что после такого объяснения один из детей наотрез отказался посещать детское образовательное учреждение. В итоге родители написали коллективную жалобу, а педагог попыталась через суд восстановиться на работе. Правда, решение в двух инстанциях так и было оставлено без изменений. О том, в чем могла быть ошибка педагога и стоит ли вообще запрещать какие-то сказки, мы поговорили с ростовским психологом Юлией Толканевой.

- Как говорится, из сказки слов не выкинешь, но, на мой взгляд, ошибка воспитателя могла быть в том, что педагог, вероятно, осветила физиологический момент исполнения наказания, - говорит семейный психотерапевт. - Задача же преподавателя - говорить на языке возраста. Скажем, если пятилетний ребенок спрашивает об этом выражении, то достаточно было бы просто объяснить, что это такой вид наказания. Как правило, в группах много вопросов не задают, поэтому и такого объяснения было бы достаточно. Дело в том, что сказки важно читать не в разрезе «посадить на кол» и объяснять, как это происходит, а в разрезе того, о чем эта сказка.

- Зачем вообще сказки нужны?

- Среди русских народных сказок очень много важных моментов, которые помогают развивать личность ребенка, вариативность мышления, поведения и так далее. Детям важно знать в том числе и архетипы, например, Красной Шапочки, Царя Салтана, Синей Бороды и так далее. Это, конечно, более сложные для понимания образы, чем Колобок. Но после прочтения сказки архетип останется в памяти, а нюансы ребенок поймет уже в более старшем возрасте. Просто важно на определенном этапе донести до малыша на его языке, чему учит сказка - трудиться, слушаться взрослых, чертам характера, соблюдать определенные правила поведения. Ведь сказки учат и мужественности, и женственности, и мудрости, и силе, и так далее. Обыгрываются очень важные моменты, в том числе как поступить в той или иной ситуации.

- Но, может, все-таки, какие-то сказки уже морально устарели?

- В сказках заключена мудрость, заложенная веками, опыт, который передается из поколения в поколение. И от него нельзя отказываться. Понятно, что когда они сочинялись, то, скажем, «посадить на кол» было нормально. Но теперь задача педагога не в том, чтобы заострять внимание на этих моментах, а правильно их читать в современных условиях.

Беда заключается в том, что многие педагоги, люди, зачастую уже с большим опытом работы, не пытаются вникнуть в нюансы, почему и для чего важна именно эта сказка, какую задачу для психики она выполняет, что дорабатывает в воспитании. И это не вина сказки, это простой человеческий фактор. Но сказки важны, их надо читать и в детском саду, и дома с родителями. Важно не уходить в средневековые описания, а понимать, прежде всего, самим взрослым, чему учит вековая мудрость.