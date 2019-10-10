«У меня ипотека и нечего кушать!»: Уволенного за объяснение выражения «посадить на кол» педагог с 30-летним стажем устроилась уборщицей

В Ростовской области воспитательницу детского сада уволили за то, что она рассказала детям о сути выражения «посадить на кол». Однако родители посчитали, что конкретика казни из сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок», описанная педагогом, нанесла их детям психологическую травму.

После этого на имя заведующей детским садом возмущенные мамы и папы написали коллективное заявление. Опальную воспитательницу уволили. Правда, педагог с 30-летним стажем, проработавшая только в этом образовательном учреждении девять лет, не смирилась с таким положением вещей. Она пошла бороться за свои права. Однако ни городской, ни областной суд так и не встали на сторону воспитателя.

Женщина дважды пыталась восстановиться в должности Фото: nsportal.ru

«СНАБДИЛА КАЗНЬ ЖУТКИМИ ПОДРОБНОСТЯМИ»

- Инцидент произошел в конце февраля этого года, - рассказали «Комсомолке» в детском саду. - Это дети коррекционной группы с церебральным параличом, задержкой психического и речевого развития. Приемы работы с ними описаны во многих методиках, которые и нарушила педагог. В частности, она во всех подробностях изложила этапы казни, результатом чего стало обращение родителей к психологам, которые и подтвердили неправомерность данных приемов воспитания.

Известно, что уже в суде родители малышей (это была подготовительная группа, сейчас они уже школьники, - прим. авт.) рассказывали, что Анна Иванова (имя изменено, - прим. авт.) снабдила казнь из сказки жуткими подробностями. После этого от детей посыпались вопросы про смерть. Детвора пересказывала обескураженным родителям то, что «кол выходит через кишки и мозги человека». Малыши спрашивали, больно ли это. В итоге у некоторых детей появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность. А один даже наотрез отказался идти в детский сад.

В Таганроге воспитательницу детского сада уволили за то, что она рассказала детям о сути выражения «посадить на кол».Фото: Мария ЛЕНЦ

«НУЖНО ЕСТЬ СЕЛЕДКУ, ЧТОБЫ ИЗГНАТЬ ДЬЯВОЛА»

- В суд действительно были вызваны и родители, и члены комиссии, которые исследовали деятельность педагога, присутствовали на ее занятиях, делали выводы о том, какое психическое воздействие этими методами было нанесено детям, - продолжает собеседница. - Кроме того, раньше поступали жалобы разного характера и на методы, и на непрофессионализм, и на просьбы убрать воспитателя из этой группы.

В зале городского суда всплыли и другие факты: мол, одной девочке воспитательница говорила, что у нее кривые зубы и ей нельзя улыбаться, другой детсадовец в качестве наказания регулярно сидел на стуле в углу. А еще якобы в группе проводились обряды и зажигались свечи. Детям объясняли: «Нужно есть селедку, чтобы изгнать дьявола».

В итоге рассказ про «посадить на кол» стал, так сказать, последней каплей.

- Заявление подписали все родители, было родительское собрание, и там педагог сама все подтвердила, - заключили в детском саду. - Оставить педагога, который применяет такие методы, было невозможно.

В этом детском саду воспитательница проработала 9 лет. Фото: Яндекс. Карты

«МЕНЯ ОБОЛГАЛИ»

«Комсомолка» дозвонилась до опального педагога. Оказалось, что за все то время, пока длились суды (последний закончился в октябре), женщина так и не смогла устроиться по специальности. А потому в суде требовала не только восстановить ее в правах, но и выплатить чуть больше 221 тысячи рублей за вынужденные прогулы, а еще и моральную компенсацию в 30 тысяч рублей за увольнение. Вот только доказать свою правоту ей пока не удалось.

- Меня оболгали: на двух судах я не могу оправдаться и вернуться на работу, - рассказала женщина «Комсомолке». - Тогда в подготовительной группе я провела словарную работу. А для них этот метод - психическое насилие?! В итоге пришла комиссия, составили акт и уволили по статье 336/2 «Психическое и физическое насилие». Но, насколько я знаю, все это подтверждается судебной экспертизой и медсправками, в которых написано, какое лечение прошли дети. В суде же этого сделано не было. Я считаю, преступление - это выгнать с работы человека, который платит ипотеку. И не просто выгнать, а с позором на всю страну. В нескольких детских садах мне уже отказали в работе. А у меня долг 1,054 млн рублей, который выплачивать еще восемь лет! Теперь я работаю уборщицей, потому что надо платить ипотеку. Меня уже не взяли на работу в два детских сада и теперь мне просто нечего кушать! Поэтому буду признательна за любую помощь от каждого, кто считает, что со мной подло поступили.

Психологи уверены: сказки нужны, но их нужно правильно интерпретировать.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Говорить надо на языке возраста»: Ростовский психолог объяснила ошибку воспитателя детсада, уволенную за рассказ о пытке «посадить на кол»

- В сказках заключена мудрость, заложенная веками, опыт, который передается из поколения в поколение. И от него нельзя отказываться, - говорит ростовский психолог Юлия Толканева. - Понятно, что когда они сочинялись, то, скажем, «посадить на кол» было нормально. Но теперь задача педагога не в том, чтобы заострять внимание на этих моментах, а правильно их читать в современных условиях.

Беда заключается в том, что многие педагоги, люди, зачастую уже с большим опытом работы, не пытаются вникнуть в нюансы, почему и для чего важна именно эта сказка, какую задачу для психики она выполняет, что дорабатывает в воспитании. И это не вина сказки, это простой человеческий фактор. Но сказки важны, их надо читать и в детском саду, и дома с родителями. Важно не уходить в средневековые описания, а понимать, прежде всего, самим взрослым, чему учит вековая мудрость. (подробности)