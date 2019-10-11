Полмиллиона за помощь: за махинации с делами в Ростове задержали гламурную полицейскую

В Ростове-на-Дону задержали гламурную сотрудницу полиции, чьи фотографии пестрели в интернете последние три месяца. Начальница отдела дознания попалась на коррупции - закрывала уголовные дела и сажала невиновных.

Но какова героиня! Красотка с обложки бульварного журнала. Несмотря на высокую должность и звание, 38-летняя Наталья Разумная не стеснялась выставлять в соцсети свои снимки в купальнике и нарядах с глубоким декольте, а еще любила шкодливые «фильтры»: на одном снимке она в образе кошечки, на другом - лисичка, на третьем вся в сердечках и поцелуйчиках. Секси-полковник, да и только! Глядя на ее страницу в социальных сетях, никак не скажешь, что ее задача - задерживать преступников и помогать людям, попавшим в тяжелую ситуацию.

natarazum1981 Утепляемся #осеньосеньнудавайулистьевспросим

Как оказалось, красивую жизнь она любила. Явно не просто так пошла на должностные преступления. Судя по ее снимкам в «Инстаграм», блондинка любила отдых около бассейнов и активный шопинг.

Известно, что коллеги обратили внимание не только на ее красоту, внушительные округлости после истории с полумиллионом рублей. Наталья взяла крупную сумму, взамен пообещав помощь, а сама пропала. Знакомый решил не прощать такой обман и написал заявление. Так Наталья стала фигурантом уголовного дела, с чем она была в корне не согласна. Девушка настолько не хотела сидеть, что ударилась в бега. Пока ее искали, количество эпизодов по уголовному делу выросло.

natarazum1981 Я любить тебя буду

- По версии следствия, в 2015-2016 годах Наталья Разумная, расследуя уголовное дело, сфальсифицировав доказательства, прекратила уголовное преследование в отношении лица, причастного к незаконному обороту оружия и привлекла к ответственности заведомо невиновное лицо, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - Она же в мае 2017 года мошенническим путем завладела денежными средствами гражданина в крупном размере.

natarazum1981 А ещё мы были в бане)) сто лет не была в бане)) с вениками #русскаябанявАдыгее

natarazum1981 natarazum1981

В социальные сети попала информация о том, что, понимая о высоком шансе оказаться за решеткой, экс-полковник переехала на постоянное место жительства в Грузию. Скорее всего, так и было. А когда шумиха стихла, красавица вернулась домой, где накануне ее и взяли. Она пряталась в квартире знакомого на окраине города.

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КСТАТИ

Экс-начальник отделения полиции Ростова-на-Дону, где нашли 10 кг наркотиков, ударился в бега

Второй год разыскивают еще одного высокопоставленного полицейского, который попался на преступлении. Экс-начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков подозревают в сбыте этих самых наркотиков, которые он, к слову, хранил в помещении отдела внутренних дел. Во время обыска в административном здании ОП № 4 городского УВД (Ленинский район) были обнаружены: гашиш, героин, синтетика.

Количество найденных запрещенных веществ, как и количество уволенных сотрудников, полицией не разглашается. По предварительной информации, речь идет о о более чем 10 килограммах наркотиков, расфасованных по дозам. Партия якобы принадлежала наркодилеру, который «сотрудничал» с полицейскими, а после сдал их сотрудникам вышестоящей инстанции. Следователи пока не могут уточнить ситуацию из первых уст, так как страж порядка ударился в бегах, поняв, что им заинтересовались.