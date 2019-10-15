2019-10-15T13:41:57+03:00
Общество

На Южном подъезде к Ростову-на-Дону начали строить новый мост

Движение по трассе ограничивать не будут [схема]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Рабочие приступили к строительству моста. Фото: ФКУ "Упрдор Москва-Волгогрдад"Рабочие приступили к строительству моста. Фото: ФКУ "Упрдор Москва-Волгогрдад"
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На Южном подъезде строители закончили подготовительные работы и приступили к возведению пойменного моста. У памятника «Тачанки» уже разобрали автозаправочную станцию, которая оказалась в зоне строительства.

- Уже устроено 278 свай под опоры будущего восьмиполосного сооружения длиной 770-метров, которое заменит существующий мост, состоящий из четырех полос, - рассказали в ФКУ «Упрдор Москва-Волгогрдад». - Строительство будет завершено в 2021 году. Предполагается, что реконструкция старого начнется после того, как транспортные потоки переключат на новый переход.

Одновременно будет идти реконструкция подъездной автодороги к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон». На отрезке появится новая разворотная эстакада, расположенная зеркально к существующей, а также новый съезд для безопасного поворота со стороны Краснодара в направлении западного обхода Ростова, Батайска и Азова. Сейчас здесь один из самых аварийных участков на подъезде к Ростову-на-Дону, так как очень неудобный выезд для транспорта, который двигается со стороны столицы Кубани.

Пойменный мост расширят до восьми полос. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Пойменный мост расширят до восьми полос. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

- В целом на данном участке количество полос движения удвоится, тем самым мы повысим пропускную способность дороги до 120 тысяч автомобилей в сутки, что практически в два раза превышает существующую интенсивность транспортного потока, - пояснил главный инженер ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Дмитрий Макаров.

Дорожники говорят, что доведут трехкилометровый участок до параметров I технической категории с максимальной пропускной способностью 120 тысяч автомобилей в сутки, что превышает нынешнюю в два раза. Во избежании столкновения встречных машин по оси трассы установят барьерное ограждение и сплошное электроосвещение.

НАША СПРАВКА

Весной прошлого года в эксплуатацию был сдан участок со 2 по 4 километр Южного подъезда. Дорогу расширили с 4 до 8 полос движения, построили 6-полосный пойменный мост, две эстакад на въезд и выезд из города со стороны Сиверса, а также разворотную эстакаду. Дорожники говорят, что активно использовали современные технологии. Так, при устройстве земляного полотна и дорожной одежды техника была оборудована спутниковой системой 3D-нивелирования, обеспечивающей высокую точность производства работ. Для гидроизоляции и стабилизации земляного полотна применялся геотекстиль, а для усиления асфальтобетонного покрытия и насыпи основания - геосетка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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