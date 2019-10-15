«Главное - сохранить жизнь»: В Ростовской области заподозрить, а в отдельных случаях обнаружить рак на ранней стадии может уже участковый врач

Нацпроектом «Здравоохранение» предусмотрена серьезная модернизация системы онкологической помощи, в результате чего она станет еще доступнее. Известно, что общее финансирование беспрецедентное: для страны на шесть лет - 1,3 триллиона рублей, а для Ростовской области - 39,7 миллиарда рублей. В рамках реализации нацпроекта в Ростовской области уже разработана и внедряется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Одна из ее главных целей - снижение смертности от новообразований.

Надо отметить, что смертность от онкологических заболеваний в Ростовской области в общей структуре смертности находится на втором месте. И одна из задач, которая стоит перед донскими медиками на ближайшие несколько лет, - снизить смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, к 2024 году до 167,9 случаев на 100 тысяч населения. За каждым - человеческая жизнь.

К слову, борьба с онкологическими заболеваниями на Дону была приоритетной задолго до появления 204-го майского Указа Президента РФ. Реализовывалась целевая программа «Онкология», позже был нацпроект «Здоровье», и вот теперь - «Здравоохранение». И результаты уже впечатляют.

Выросла и пятилетняя выживаемость пациентов с онкологией в Ростовской области. А к 2024 году она должна составить 57,8 процента, увеличившись почти на три процента (с 2017 года).

По мнению специалистов, важным показателем является и выявление рака на ранней стадии. В 2017 году выявляемость на первой и второй стадиях составила 56,3 процента, но к 2024 году необходимо достичь 63 процентов.

ПОЯВЯТСЯ 13 ЦЕНТРОВ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ

Чтобы добиться еще лучших показателей, запланированы конкретные шаги. Они направлены, прежде всего, на повышение качества и доступности оказания онкологической помощи. В Ростовской области есть онкологические диспансеры в пяти городах. До 2024 года для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований создадут не менее 13 центров амбулаторной онкологической помощи.

- В результате на Дону будут организованы центры амбулаторной онкологической помощи, доступность которых - в пределах ста километров, - подчеркнула глава донского минздрава Татьяна Быковская.

Так, в 2019 году они будут созданы в Ростове-на-Дону, Азове, Сальске, Шахтах, Донецке, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Новочеркасске и Таганроге. В 2022-м - в Батайске. А в 2023-м - в Миллерово и Белой Калитве.

В минздраве РО рассказали, что их формирование на первом этапе будет осуществляться в структуре онкологических диспансеров и их подразделений. А на втором и третьем этапах центры появятся и в структуре крупных муниципальных медицинских организаций.

- Помимо проведения «онкопоиска» и комплексной диагностики, в их обязанности будет входить и диспансерное наблюдение, более широкое проведение химиотерапевтического лечения как в амбулаторных условиях, так и в дневном стационаре, - добавили в ведомстве.

Татьяна Быковская - частый гость в студии радио "КП-Ростов". Фото: Илья БОГОМОЛОВ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КАПРЕМОНТ

Кроме того, донским специалистам необходимо улучшать рабочие условия, расширять имеющиеся площади для внедрения актуальных методов для комплексной и своевременной диагностики и лечения злокачественных новообразований. Для этого ежегодно определяется перечень закупки необходимого медицинского оборудования.

На Дону уже определены областные медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, в которых необходимое медицинское оборудование появится до 2024 года за счет средств федерального бюджета. Речь идет о пяти онкологических диспансерах, расположенных в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Шахтах, Волгодонске и Таганроге, а также о Ростовской областной клинической больнице и Областной детской клинической больнице.

Кроме того, за счет средств бюджета Ростовской области будет проведено дооснащение онкологических диспансеров и подразделений патологоанатомической службы области, а также проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции подразделений онкологических диспансеров региона.

ОСОЗНАННОСТЬ САМИХ ПАЦИЕНТОВ

Региональный министр здравоохранения уверена, что повышать онконастороженность необходимо не только у врачей, но и у самих жителей Дона. Речь идет об осознанном отношении пациента к своему здоровью.

Люди должны знать, что начинается онкологическая помощь не с НИИ или онкодиспансера, а с районной поликлиники, сельской амбулатории и ФАПа. Такие, казалось бы, простые процедуры, как осмотр кожи, щитовидной железы и лимфоузлов, в 90% случаев на ранних стадиях могут помочь выявить злокачественные новообразования.

Так, в обязательном порядке раз в год женщинам и мужчинам, начиная с 30 лет, нужно проходить медосмотры, а раз в два года - флюорографию. Сделать это возможно и в рамках диспансеризации и профосмотров, причем, в течение одного дня - врачи работают даже по субботам. За это время можно будет сдать основные анализы и получить первичную диагностику. Если же возникнет необходимость, то специалист направит на более глубокое обследование, которое поможет диагностировать заболевание на ранней стадии. Если онкологический диагноз подтверждается, то больного ставят на диспансерный учет до конца жизни. А операции и специфическое лечение проводят в онкодиспансерах.

- От момента, когда доктор заподозрил онкозаболевание, до постановки или опровержения диагноза должно пройти не более двух недель, - подчеркнула Татьяна Юрьевна. - Для нас главное - это, конечно, возможность сохранить жизнь и здоровье.

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