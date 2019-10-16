2019-10-16T10:37:33+03:00
Общество

Пожарный поймал девочку, которая выпала с балкона горевшей квартиры на третьем этаже

Ребенок упал на руки Андрей Новоселова, который успел подбежать под балкон [фото]
Ольга КУПОРОВА
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Андрей Новоселов успел поймать перепуганного ребенка.Андрей Новоселов успел поймать перепуганного ребенка.Фото: ГУ МЧС России по РО
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Удивительный случай произошел в небольшом горняцком городке Зверево, что в 100 километрах от донской столицы. В ночь с 11 на 12 октября в многоэтажном доме по улице Космонавтов загорелась квартира на третьем этаже. Когда первые расчеты пожарных приехали на место, едкий дым заполнил квартиры верхних этажей.

- Прибывшие на вызов пожарные сразу же приступили к поиску и спасению людей, - рассказали в региональной службе МЧС. - Звено газодымозащитной службы, надев спасательные устройства для защиты органов дыхания, вывело из горящей квартиры и задымленного подъезда четырех человек.

Однако, по словам очевидцев, в горящей квартире остался ребенок. Как оказалось, восьмилетняя девочка, испугавшись огня, забралась в спальню, а затем - к окну балкона. Когда она попросила о помощи, внизу находился Андрей Новоселов. Он и двое очевидцев кинулись к ней. Пожарный в буквальном смысле успел поймать ребенка, когда малышка выпрыгнула из окна.

Причина пожара в доме пока устанавливается Фото: ГУ МЧС России по РО

Причина пожара в доме пока устанавливаетсяФото: ГУ МЧС России по РО

- На «подумать» времени не было: счет шел на секунды. На моих глазах она села на край балкона и в буквальном смысле скатилась вниз, мне на руки, - с улыбкой рассказывает герой. - Около восьми лет, спортивная такая. Молодец, несмотря на такую ситуацию, отлично держалась! Бог нас миловал. Она не пострадала, а я в бойцовке был, она и смягчила удар, когда девочка упала мне на руки.

Пожарный тут же передал ребенка медикам, но, как оказалось, девочка не пострадала. - Маму видел, она спросила: «Вы поймали мою дочь?», я подтвердил, женщина поблагодарила, а я передал Светлане (так зовут школьницу) привет, - рассказал Андрей. Всего на этом пожаре было спасено восемь человек. И самое главное - никто не пострадал.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ Азовчанин полез на дерево, чтобы снять детей с балкона горящей квартиры

Азовские пожарные представили к награде местного жителя, которого считают настоящим героем. Александр Маштайлер, став свидетелем пожара, проявил мужество и отвагу. Благодаря ему и другим отзывчивым гражданам выжили люди.

В тот вечер вспыхнула квартира на втором этаже. Дым стал заполнять единственно возможный путь к спасению - общий коридор и центральную лестницу. А на одном из балконов о помощи просили двое детей. У Александра вариантов не было - он полез на дерево, которое находилось рядом с балконом. Мужчина сначала схватил трехлетнего мальчика, которого спустил на ковер, натянутый другими жильцами, после чего помог 15-летнему подростку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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