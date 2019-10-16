Рынкам в Ростовской области собираются оставить место «под солнцем» еще на десять лет

Донские парламентарии намерены внести изменения в действующий областной закон ««О регулировании отношений, связанных с организацией розничных рынков на территории Ростовской области».

Эти поправки дадут возможность отстрочить «уход под крышу» нынешних розничных базаров (такой термин более применим к их формату работу), которые размещаются, как было и прежде, на открытом воздухе, на прилавках торговых рядов. А, по действующим правилам, их перемещение в капитальные строения должно произойти не позже 1 января 2020 года: такие сроки установлены на федеральном уровне.

Инициативу скорректировать эти рамки, выдвинутую губернатором Василием Голубевым, рассмотрели депутаты ЗС РО в ходе выездного заседания комитета по экономической политике, которое состоялось в ДГТУ.

- Мы последовательно занимаемся тем, чтобы смягчить законодательство в отношении продовольственных розничных рынков, - отметил председатель комитета Игорь Бураков. – Потому что этот формат торговли важен не только с экономической точки зрения, но и с социальной. Это эффективные площадки продажи свежей, натуральной продукции произведенной, в том числе, в личных подсобных инял ряд мер, чтобы озвучить свою позицию по этому вопросу на федеральном уровне: государство ведь должно обратить внимание на объективные проблемы, которые связаны с реализацией перехода рынков в капстроения.

И реакция, собственно, есть: Минпромторг РФ при участии регионов (Ростовская область, разумеется, была в числе самых активных сторон этого процесса) подготовил соответствующий пакет законопроектов, которые способны в полной мере разрешить весь комплекс нестыковок и разногласий, возникших за более чем двенадцать последних лет в сфере работы розничных рынков.

Однако сейчас нужно, чтобы эти законы были приняты как можно скорее.

В связи с чем, Законодательное собрание РО выступило с соответствующей инициативой на XXXI конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ее участники поддержали донских коллег), и уже направлено обращение к Правительству РФ, Госдуме, Совету Федерации по вопросу внесения изменений в законодательство, регламентирующее деятельность розничных рынков.

Но, добавил Бураков, несмотря на все предпринятые усилия, велика вероятность, что запланированные изменения в федеральное законодательство могут не успеть принять в текущем году. И поэтому продление переходного периода, а такое право имеют субъекты Федерации, - своевременная и актуальная мера, позволяющая сохранить существующие на Дону розничные рынки.

- Этот демократичный формат торговли в принципе должен быть менее «зажатым» с точки зрения контроля, в сравнении с работой супермаркетов, - подчеркнул Бураков.

Еще одна тема, которую обсудили донские парламентарии, касалась внесения поправок в закон «О Стратегическом планировании в Ростовской области».

- Аналогичные изменения уже приняты на федеральном уровне и с Нового года, в рамках разработки среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития, необходимо будет отразить баланс трудовых ресурсов и количество необходимой иностранной трудовой силы в разрезе отраслей, - пояснил депутат Игорь Бураков. – И мы должны внести свои коррективы, после чего разработанные прогнозы должны будут публиковаться в Интернете в открытом доступе для всех заинтересованных сторон в течение десяти дней с момента утверждения.