2019-10-16T18:22:46+03:00
Общество

Рынкам в Ростовской области собираются оставить место «под солнцем» еще на десять лет

По действующим сегодня правилам, все базары должны перейти в капитальные строения уже с нового года
Александр СЕВЕРСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рынки на Дону - это, можно сказать, традиция.Рынки на Дону - это, можно сказать, традиция.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Донские парламентарии намерены внести изменения в действующий областной закон ««О регулировании отношений, связанных с организацией розничных рынков на территории Ростовской области».

Эти поправки дадут возможность отстрочить «уход под крышу» нынешних розничных базаров (такой термин более применим к их формату работу), которые размещаются, как было и прежде, на открытом воздухе, на прилавках торговых рядов. А, по действующим правилам, их перемещение в капитальные строения должно произойти не позже 1 января 2020 года: такие сроки установлены на федеральном уровне.

Инициативу скорректировать эти рамки, выдвинутую губернатором Василием Голубевым, рассмотрели депутаты ЗС РО в ходе выездного заседания комитета по экономической политике, которое состоялось в ДГТУ.

- Мы последовательно занимаемся тем, чтобы смягчить законодательство в отношении продовольственных розничных рынков, - отметил председатель комитета Игорь Бураков. – Потому что этот формат торговли важен не только с экономической точки зрения, но и с социальной. Это эффективные площадки продажи свежей, натуральной продукции произведенной, в том числе, в личных подсобных инял ряд мер, чтобы озвучить свою позицию по этому вопросу на федеральном уровне: государство ведь должно обратить внимание на объективные проблемы, которые связаны с реализацией перехода рынков в капстроения.

И реакция, собственно, есть: Минпромторг РФ при участии регионов (Ростовская область, разумеется, была в числе самых активных сторон этого процесса) подготовил соответствующий пакет законопроектов, которые способны в полной мере разрешить весь комплекс нестыковок и разногласий, возникших за более чем двенадцать последних лет в сфере работы розничных рынков.

Однако сейчас нужно, чтобы эти законы были приняты как можно скорее.

В связи с чем, Законодательное собрание РО выступило с соответствующей инициативой на XXXI конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ее участники поддержали донских коллег), и уже направлено обращение к Правительству РФ, Госдуме, Совету Федерации по вопросу внесения изменений в законодательство, регламентирующее деятельность розничных рынков.

Но, добавил Бураков, несмотря на все предпринятые усилия, велика вероятность, что запланированные изменения в федеральное законодательство могут не успеть принять в текущем году. И поэтому продление переходного периода, а такое право имеют субъекты Федерации, - своевременная и актуальная мера, позволяющая сохранить существующие на Дону розничные рынки.

- Этот демократичный формат торговли в принципе должен быть менее «зажатым» с точки зрения контроля, в сравнении с работой супермаркетов, - подчеркнул Бураков.

Еще одна тема, которую обсудили донские парламентарии, касалась внесения поправок в закон «О Стратегическом планировании в Ростовской области».

- Аналогичные изменения уже приняты на федеральном уровне и с Нового года, в рамках разработки среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития, необходимо будет отразить баланс трудовых ресурсов и количество необходимой иностранной трудовой силы в разрезе отраслей, - пояснил депутат Игорь Бураков. – И мы должны внести свои коррективы, после чего разработанные прогнозы должны будут публиковаться в Интернете в открытом доступе для всех заинтересованных сторон в течение десяти дней с момента утверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Анастасию Костенко назвали злой мачехой из-за дочери Дмитрия Тарасова от первого брака
Пять пассажиров маршрутки доставлены в больницу после аварии в Новочеркасске
«Ростелеком» и НАГ запустили образовательную программу для специалистов телеком-отрасли
Спасатели потушили пожар во дворе ростовского магазина на Гагарина
Бизнесмена из Ростова-на-Дону хотели взорвать в Татарстане
В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на Береговой
В Ростове-на-Дону тысячи горожан остались без воды из-за коммунальной аварии
«Лидеры России»: стартует новый цикл конкурса
Виктория Лопырева призналась в любви Николаю Баскову
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта в ЗЖМ
В Ростове-на-Дону специалисты расскажут о компенсациях за детские путевки
В Ростовской области «четырнадцатая» насмерть сбила пожилого велосипедиста
В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ
Ираида, Муза и Домна: В Ростовской области вековой юбилей отметят 40 жителей
В Ростовской области бухгалтер занижала себе зарплату, чтобы получать субсидию от государства
В Ростове-на-Дону будут соревноваться лучшие ЮИДовцы
В Ростовской области двое мужчин изнасиловали школьниц
В Каменске мужчина после драки лишился мобильника
Ростовские пограничники задержали четырех браконьеров с уловом на 2,5 миллиона рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 15 октября 2019: где и когда
Донские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее утром 15 октября из-за сильного тумана
В Ростовской области осудили владелицу батута, на котором сломал ногу ребенок
Альфа-Банк и НЛМК осуществили первую внешнеторговую транзакцию с помощью блокчейн
Ростовская АЭС признана лидером в вопросах решения социальных проблем
В Ростове-на-Дону задержали воришку, на счету которого 13 краж
«Стройнеть от силы мысли»: «Мисс Интерконтиненталь рассказала, как собирается сбросить лишнее
«Зачем столько фотошопа?»: поклонники «Мисс Россия» Татьяны Котовой призвали ее к естественности