2019-10-17T12:50:20+03:00
Общество

"Проходят обыски": Начальника управления ЖКХ Таганрога Валерия Каргаева подозревают в махинациях

У руководителя проводится обыск
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Руководителя подозревают в серии махинаций. Фото: tagancity.ruРуководителя подозревают в серии махинаций. Фото: tagancity.ru
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В четверг, 17 октября, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Администрации города Таганрога у начальника городского управления ЖКХ Валерия Каргаева.

Руководителя подозревают в совершении серии махинаций с мусором.

- Сотрудники проводят обыск в рамках ранее возбужденного уголовного дела, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" источник в правоохранительных органах донского региона.

В управлении ЖКХ администрации Таганрога информацию о проведении обысков не подтвердили и не опровергли.

- Мы работаем в штатном режиме, - сказали в городской мэрии.

Валерий Каргаев занимал этот пост с конца августа 2015 года. До него за три с небольшим года сменилось несколько руководителей. До Валерия Каргаева коммунальным хозяйством в городе руководила Елена Гаврилова, но в июле 2015 она уволилась, проработав в должности всего год.

Известно, что Валерий Каргаев в 1999 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет. Он работал генеральным директором ЗАО «Управляющая организация жилищно-коммунального хозяйства Таганрога».

ИСТОЧНИК KP.RU

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