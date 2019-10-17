"Проходят обыски": Начальника управления ЖКХ Таганрога Валерия Каргаева подозревают в махинациях

В четверг, 17 октября, сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Администрации города Таганрога у начальника городского управления ЖКХ Валерия Каргаева.

Руководителя подозревают в совершении серии махинаций с мусором.

- Сотрудники проводят обыск в рамках ранее возбужденного уголовного дела, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" источник в правоохранительных органах донского региона.

В управлении ЖКХ администрации Таганрога информацию о проведении обысков не подтвердили и не опровергли.

- Мы работаем в штатном режиме, - сказали в городской мэрии.

Валерий Каргаев занимал этот пост с конца августа 2015 года. До него за три с небольшим года сменилось несколько руководителей. До Валерия Каргаева коммунальным хозяйством в городе руководила Елена Гаврилова, но в июле 2015 она уволилась, проработав в должности всего год.

Известно, что Валерий Каргаев в 1999 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет. Он работал генеральным директором ЗАО «Управляющая организация жилищно-коммунального хозяйства Таганрога».