Генеральный консул Армении посоветовал Ростову-на-Дону пригласить американскую звезду Ким Кардашьян для пиара города

В Ростове-на-Дону прошел всероссийский туристический форум «Ростов – сердце Донского края». Участники, в числе которых были почетные консулы Армении, Узбекистана, Белоруссии, Абхазии, обсуждали вопросы развития событийного, экологического, делового туризма.

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Генеральный консул Армении посоветовал Ростову-на-Дону пригласить звезду Голливуда и соцсетей Ким Кардашьян. В качестве примера он рассказал, что актриса посетила Армению в начале октября. Снимки с видами страны в ее Instagram всего за сутки посмотрели более 12 миллионов пользователей, что повлияло на количество туристов.

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Почетный консул Абхазии посчитал, что властям Ростова необходимо уделить внимание историческому центру города. А для привлечения в город деловых туристов вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Алексеевский предложил использовать депутатов Госдумы. По его словам, они могут стать инициаторами проведения в Ростове-на-Дону общероссийских мероприятий или семинаров.

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