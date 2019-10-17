В Ростовской области число занятых в малом и среднем бизнесе за шесть должно вырасти на треть

Тему популяризации предпринимательства обсудили в Ростове-на-Дону на полях форума "Мой бизнес" - в ходе круглого стола, инициатором которого выступил комитет Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям.

Дискуссия развернулась очень интересной – прежде всего, потому что возможность высказать свою точку зрения по вопросу получили все желающие, то есть и сами депутаты донского парламента, и чиновники, работающие в этой сфере, и эксперты, и представители самого бизнеса, конечно, и общественные организации и СМИ.

- Мы сегодня говорим о реализации национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы, - отметил председатель профильного комитета ЗС РО Игорь Бураков. – Этот нацпроект включает в себя целый ряд региональных проектов – в каждом субъекте Федерации, непосредственно в Ростовской области таковых пять. И наш комитет регулярно рассматривает каждый из них. В частности, сегодня мы обсуждаем, как в нашем регионе разворачивается проект, связанный с популяризацией предпринимательства.

Он обратил внимание участников круглого стола на то, что сегодня крайне важно вообще понимать, как на практике воплощаются возникающие идеи, которые должны сделать предпринимательство более популярным, вовлечь в участие в бизнесе как можно больше людей и достичь, тем самым, целевых показателей, обозначенных Указом Президента России.

- В целом по стране - это 25 млн занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а для донского региона рост должен составить порядка 30 процентов – к тому, что есть сейчас, - уточнил Бураков. – Плюс ко всему, мы много раз об этом говорили, что и нацпроекты, и региональные проекты – это не застывшие документы, у нас есть разные инициативы, которые могут корректировать их.

Директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Яна Куринова, сообщила, что Ростовская область по объемам федерального финансирования национального проекта занимает третье место среди всех регионов России – уступая только Московской области и Краснодарскому краю. И это дает возможность проводить на Дону сотни мероприятий, направленных на мотивирование людей к открытию своего дела.

Что касается регионального проекта «Популяризация предпринимательства», то он стартовал в сентябре, и в плане мероприятий – участие буквально каждого муниципалитета, а вообще его целевой аудиторией являются более полумиллиона жителей Ростовской области.

Кстати, относительно «живости» проекта, то уже в ходе прошедшего круглого стола прозвучал ряд предложений по внесению в него изменений.

В частности, было предложено расширить целевую аудиторию за счет привлечения в бизнес не только молодежи, но и уже состоявшихся в экономическом плане граждан в возрасте старше 45 лет. При этом одной из потенциально успешных социальных групп эксперты назвали военных пенсионеров, которые, как известно, выходят на заслуженный отдых раньше многих других категорий. Так вот, это - относительно молодые, но вместе с тем уже абсолютно зрелые, очень опытные люди, наделенные к тому дисциплинированностью и энергией, способные к новым свершениям.

Игорь Бураков, к слову, заметил, что в числе послов (амбассадоров) проекта "Популяризация предпринимательства" в Ростовской области исключительно молодые люди, в то время как в качестве примеров для подражания так же могут выступать успешные бизнесмены старше 50 лет. И они своим примером могли бы "втягивать" в предпринимательство очень ценный для экономики региона человеческий капитал.

Добавим, что наиболее продуктивные предложения, прозвучавшие на заседании круглого стола, будут отражены в тексте рекомендаций, которые направят координаторам регионального проекта «Популяризация предпринимательства».