В Ростове-на-Дону на Кафедральном соборе включили подсветку

В донской столице реконструкция ростовского собора Рождества Пресвятой Богородицы подходит к концу. Отреставрированное историческое здание украсила подсветка.

Жители Ростова-на-Дону с нетерпением ждали окончания ремонтных работ, которые начались еще в 2011-м году. Видео обновленного собора горожане с радостью делятся в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/738608" frameborder="0"></iframe> Подсветка собора Рождества Пресвятой Богородицы. Видео "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону".

В соборе усилены все несущие конструкции и проведена полная реконструкция кровли. Заменены все инженерные коммуникации, появился автономный энергоцентр. Обновление окон проведено в соответствии с их историческом видом.

Многотонные колокола установили на звонницу собора. Фото: ростовская мэрия

Кафедральный собор у красил большой 16-тонный колокол и несколько малых. Один из них весит около 8 тонн, изготовлен с использованием дизайна, разработанного к 400-летию дома Романовых. По мнению специалистов, он является самым благозвучным.

Торжественное открытие собора пройдет на следующей неделе. Глава РПЦ патриарх Кирилл приедет в донскую столицу, чтобы освятить отреставрированный Кафедральный собор и возглавит Крестный ход.

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