В Ростове-на-Дону на Кафедральном соборе включили подсветку
В донской столице реконструкция ростовского собора Рождества Пресвятой Богородицы подходит к концу. Отреставрированное историческое здание украсила подсветка.
Жители Ростова-на-Дону с нетерпением ждали окончания ремонтных работ, которые начались еще в 2011-м году. Видео обновленного собора горожане с радостью делятся в социальных сетях.
Подсветка собора Рождества Пресвятой Богородицы. Видео "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону".
В соборе усилены все несущие конструкции и проведена полная реконструкция кровли. Заменены все инженерные коммуникации, появился автономный энергоцентр. Обновление окон проведено в соответствии с их историческом видом.
Многотонные колокола установили на звонницу собора. Фото: ростовская мэрия
Кафедральный собор у красил большой 16-тонный колокол и несколько малых. Один из них весит около 8 тонн, изготовлен с использованием дизайна, разработанного к 400-летию дома Романовых. По мнению специалистов, он является самым благозвучным.
Торжественное открытие собора пройдет на следующей неделе. Глава РПЦ патриарх Кирилл приедет в донскую столицу, чтобы освятить отреставрированный Кафедральный собор и возглавит Крестный ход.
В Ростове-на-Дону патриарх Кирилл возглавит крестный ход
Во время его визита в городе пройдут праздничные мероприятия (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU