В Ростовской области прививку от гриппа сделали уже почти 1,5 млн жителей

В Ростовской области продолжается вакцинация от гриппа. Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, прививку уже сделали почти 1,5 миллиона жителей Дона, среди которых 383 тысячи детей. Это составляет 35 процентов от всего населения донского края.

При этом, в предстоящем эпидсезоне по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям планируется охватить вакцинопрофилактикой не менее 47 процентов населения. Это позволит создать прочную иммунную прослойку среди жителей Дона и не допустить развития эпидемии.

- Всего в область за счет средств федерального бюджета поступило почти два миллиона доз противогриппозной вакцины, из которой почти 1,5 миллиона доз - взрослой и 493 тысячи – детской, - добавили в ведомстве. - Вся вакцина была распределена в муниципальные образования и отгружена с областного склада в полном объеме.

Заместитель начальника управления лечебной помощи Минздрава РО Татьяна Коваленко. Фото: "КП".

Как рассказала заместитель начальника управления лечебной помощи минздрава РО Татьяна Коваленко, сделать вакцинацию от гриппа можно в поликлинике по месту жительства, обратившись туда с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Для того чтобы иммунитет успел сформироваться к началу эпидсезона гриппа и ОРВИ, иммунизацию против гриппа лучше сделать до ноября месяца.

- Человек, прошедший вакцинацию, прерывает цепочку предотвращения вируса, так как в его организме он не может размножаться, - уверяет специалист. - Известны случаи, когда работающих взрослый приносил домой с места работы вирус гриппа, от которого заражались дети и старики. Поэтому, проходя вакцинацию, вы защищаете не только себя, но еще и членов своей семьи.

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