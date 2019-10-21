Депутаты донского парламента высадили новую аллею в парке «Дружба»

В минувшую субботу, 19 октября, в Ростовской области прошел осенний День древонасаждения — и по всему региону появились тысячи новых саженцев, пополнивших «зеленый фонд» Дона.

И, что характерно: это событие действительно уже стало доброй традицией, у которой все больше и больше сторонников — люди сами, без понуканий и уговоров выходят утром из своих квартир, чтобы собственными руками высадить новое дерево в своем городе (райцентре). Одно, два, три — это уже не столь принципиально. Главное, что есть понимание нужности и важности того дела, за которое они берутся.

Всем известно, лесов на Дону крайне мало — они занимают всего-то 2,4 процента всей территории области, а это чуть больше 360 тысяч гектаров, и расположены они, в основном, в северных районах. Причем, большинство из них — рукотворные, или, иначе говоря, высаженные человеком.

И значительная часть зеленого фонда, к слову, находится в населенных пунктах. Таковая их главная роль — и быть природными «легкими» городов и районов, и выступать в качестве мощного климатообразующего фактора.

В то же время, фактическая обеспеченность населения парками в Ростове-на-Дону, например, составляет лишь четверть от нормативов (должно быть 37 парков).

- За последние годы мы наблюдаем как естественную убыль деревьев, многие из которых были посажены 50-70 лет назад, так и вырубку в результате строительства новых зданий и сооружений, - объясняет вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко, возглавляющий комитет по аграрной политике ЗС РО. - Понятно, что все это необходимо восстанавливать, так как деревья – это «легкие» наших городов. И чем больше деревьев мы посадим, сохраним, тем большую пользу принесем нашим детям, внукам, всему будущему поколению.

Чтобы избежать гибели саженцев, парламентарии попросили провести специалистов Ботанического сада "научную разведку". Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

И вот День древонасаждения, основоположником которого, между прочим, стал как раз Ростов-на-Дону — еще в далеком 1910-м, когда впервые состоялся этот праздник (после революции он был надолго забыт, и возрожден только в 2014-м, но с тех пор проходит уже регулярно, дважды в год), и является одним из тех механизмов, способных восстановить необходимый баланс в природе.

Депутаты донского парламента и сотрудники аппарата Заксобрания тоже приняли участие в Дне древонасаждения — часть разъехалась по своим округам, чтобы высаживать деревья вместе с местным населением, часть, по традиции, отправилась с утра пораньше продолжать озеленение парка «Дружба» в Северном жилом массиве.

В этот раз они высадили там аллею из 262 туй.

- Начиная с весны 2017-го депутаты ЗС здесь высадили уже более 850 деревьев, - рассказал зампред Законодательного собрания, председатель комитета по строительству Александр Скрябин. - Но, к сожалению, не все они прижились - прошлой зимой, увы, 30 туй замерзли, поэтому сейчас мы решили восстановить эту аллею, но подошли к задаче более серьезно. Теперь мы подключили к работе специалистов Ботанического сада Южного федерального университета: они взяли пробы почвы и подобрали тот вид туй, которые наиболее подходят к данным городским условиям. Это восточная туя, она максимально устойчива как к засушливым летним периодам, так и к морозам.

МНЕНИЯ

Деревья без политического окраса

Хорошие традиции – они не нуждаются в искусственных политических обрамлениях, поэтому в высадке деревьев приняли участие представители всех парламентских фракций: все-таки у саженцев нет партийного окраса.

Здорово, на самом деле, это праздник прошел вне политики. Фото: пресс-служба ЗС РО / Анатолий Карбинов.

Вот, что о Дне древонасаждений думают сами депутаты ЗС РО.

«Единая Россия», вице-спикер ЗС РО Николай Беляев:

-Природу надо любить и уважать. И это здорово, что у нас на Дону появился такой праздник, когда дважды в год каждый житель может выйти и посадить свое дерево там, где он живет, где растут его дети, внуки. Мы должны думать о будущем, а не только о сегодняшнем дне.

«Справедливая Россия», председатель фракции Сергей Косинов:

-Такие мероприятия объединяют граждан, коллективы, и это очень хорошо. Но мы еще далеки от того, чтобы праздник День древонасаждений стал по-настоящему всенародным. Но зато есть, к чему стремиться. Думаю, рано или поздно мы к этому придем.

ЛДПР, руководитель фракции Евгений Федяев:

-Замечательное мероприятие. Думаю, жители порадуются той алле, которую мы сегодня высадили. Главное теперь, чтобы за ней ухаживали, не забывали регулярно поливать, чтобы не получилось так, как с парком Левобережный, где засохло много деревьев, высаженных к Чемпионату мира по футболу.

«Коммунисты России», руководитель фракции Вахтанг Козаев:

-Проведение субботников, таких вот Дней древонасаждений – это хорошее дело. Еще с советских времен я принимал участие во многих подобных мероприятиях, и здорово, что эти традиции стали возрождаться.

КПРФ, член фракции Артур Исаков:

-Лично мне доставляет огромное удовольствие каждый раз приходить сюда: в качестве депутата донского парламента я уже второй раз принимаю участие в Дне древонасаждений. Сегодня здесь я с членами своей семьи, и им тоже все нравится.