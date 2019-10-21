После операции на лимфоузлы сын стал лежачим инвалидом: В Ростове-на-Дону мать отсудила у врачей четыре миллиона рублей

В Ростовской области очередной суд встал на сторону матери, присудив крупную денежную компенсацию за то, что ребенок после обычной операции на лимфоузлы стал лежачим инвалидом. Эта история началась три с половиной года назад. Но до сих пор Елена Пыдык из Азова вспоминает ее как страшный сон.

Теперь будни Ярослава - это посещения неврологов, ортопедов, лечение в стационарах, реабилитация в Ялте, Новосибирске и две сложнейших операции в Испании. Фото: личный архив Елены Пыдык.

«ПЯТЬ МИНУТ РЕБЕНОК НЕ ДЫШАЛ»

Дело было еще в феврале 2016-го года, когда мать с сыном-школьником пришла на прием в районную поликлинику. Там врач, осмотрев ребенка, настоятельно порекомендовал сделать операцию на лимфоузлы. Как позже установят в зале судебного заседания - в филиале медучреждения, где ее провели, даже не было лицензии на проведение такого вида операций. А у самого врача - сертификата по специальности «детская онкология». Позже экспертиза показала - доза препарата для анестезии была превышена вдвое! В итоге остановка сердца, пять минут ребенок не дышал, пошли необратимые процессы в организме. И, как результат, девятилетний мальчик стал лежащим инвалидом. Но это стало известно гораздо позже.

Знала бы тогда Елена, которая находилась в ожидании второго ребенка, что в ближайшие годы она не сможет увидеть жизнерадостную улыбку своего сына.

Сразу после операции маленького пациента экстренно доставили в другую больницу, вот только вернуть мальчишку к прежнему состоянию сразу оказалось невозможно. А дальше - бесконечные посещения неврологов, ортопедов, лечение в стационарах, реабилитация в Ялте, Новосибирске и две сложнейших операции в Испании.

Парень уже делает огромные успехи. Фото: личный архив Елены Пыдык.

УЖЕ ПОТРАЧЕНО 12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Молодая женщина использовала все возможности, чтобы помочь сыну. Листовки с фотографией мальчика были на центральных улицах Азова, сама она бросила клич в интернете, один за другим брала кредиты, помогали неравнодушные люди.

- Мы сейчас с Яриком находимся в Испании, - рассказала Елена «Комсомолке». - У нас уж прошла вторая операция на восстановление подвижности ног и суставов, до этого была на руках. Конечно, кому-то покажется каплей в море результаты, которых нам удалось добиться - сын может самостоятельно поворачивать голову, научился глотать, его мимика соответствует реакции, даже корпус стал приподнимать самостоятельно. Но врачи никаких прогнозов не дают. Ясно одно - впереди еще долгие годы операций и реабилитаций.

Однако на все это требуются баснословные суммы. За все эти годы молодая мать уже потратила 12 миллионов рублей, сколько впереди сил и денег - не знает никто.

Мальчик снова научился улыбаться маме. Фото: личный архив Елены Пыдык.

«НАМ ВСЕМ ХОЧЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНОГО»

В итоге женщина приняла решение обратиться в суд, чтобы привлечь виновных к ответственности. По первому иску судья приговорил выплатить моральную компенсацию ребенку и штраф медучреждению за то, что довели дело до суда, в размере 1,5 миллиона рублей. По второму - взыскано 700 тысяч рублей компенсации морального вреда уже в пользу самой мамы и только 1,7 миллиона рублей (вместо 12 млн руб., - прим. автр.) материального вреда за лекарства и реабилитацию.

- Инвалидность ребенка нарушила душевный покой нашей семьи, мы с Яриком вынуждены постоянно посещать врачей клиник. И это - каждый день на бегу: от одного доктора к другому, - говорит мать. - Вся наша семья находится в постоянном напряжении и тревоге, мы ежедневно наблюдаем мучения ребенка. Сын нуждается в постоянном уходе. Сам он может разве что дышать и глотать - это уже огромное достижение! Но нам всем очень хочется только одного: чтобы мальчик жил полноценной жизнью!

Одноклассники как могут поддерживают своего друга: Фото: из архива Елены Пыдык.

ОФИЦИАЛЬНО

«Решение суда не вступило в законную силу»

Алексей Пешков, специалист по защите прав пациентов:

- Судом были частично удовлетворены требования моей доверительницы, в её пользу были взысканы денежная компенсация за причиненный ей моральный вред в сумме 700 тысяч рублей, денежная компенсация за причиненный материальный ущерб, судебные и транспортные расходы в сумме 1 748 000 рублей. Ответчиком была подана апелляционная жалоба, решение суда не вступило в законную силу.