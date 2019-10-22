«Все, что тебя касается»: В Ростове-на-Дону волонтеры-школьники расскажут сверстникам о здоровом образе жизни

О здоровом образе жизни своим же сверстникам расскажут сами школьники. Известно, что в настоящее время обучение по программе продвижения здорового образа жизни «Все, что тебя касается» проходят 24 учащихся из шести образовательных учреждений Ростова-на-Дону.

Основная задача, которая стоит перед ребятами-волонтерами, – научиться противостоять рискованным формам поведения, нести ответственность за свое будущее и научить этому своих сверстников.

Помогут юным волонтерам стать экспертами специалисты Областного наркологического диспансера. В рамках программы «Все, что тебя касается» они обсудят с молодыми людьми различные темы здоровья, в том числе физического, психического и нравственного.

Обучение по программе продвижения здорового образа жизни «Все, что тебя касается» проходят 24 учащихся из шести образовательных учреждений Ростова-на-Дону. Фото: предоставлено Минздравом РО.

- Ценность обучения волонтеров, проводимого наркологическим диспансером, заключается в том, что в дальнейшем ребята будут реализовывать программу среди своих сверстников по принципу равный-равному, - уверена министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. - При этом после полученных знаний каждый из них станет волонтером и тренером программы «Все, что тебя касается» в своем образовательном учреждении.

К слову, в конце сентября ребята уже прошли трехдневный тренинг. Теперь же до конца октября по средам они продолжают обучение, в рамках которого разбирают основные темы занятий, разыгрывают тематические ситуации и отрабатывают навыки публичного выступления.

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