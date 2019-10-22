2019-10-22T19:46:34+03:00
Общество

Многолетняя вражда двух кланов: стали известны подробности перестрелки фермеров в Ростовской области, в которой погибли пять человек

Личности погибших установлены [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Один из участников конфликта хвастался оружием в социальных сетях. Фото: Одноклассники. Балауди ХусихановОдин из участников конфликта хвастался оружием в социальных сетях. Фото: Одноклассники. Балауди Хусиханов
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В Орловском районе Ростовской области крупная ссора двух фермерских семей Бациевых и Дакишвили закончилась кровавой перестрелкой с пятью трупами. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в вооруженном конфликте участвовали 14 человек.

Во время перестрелки смертельное ранение получил Зураб Дакишвили. Фото: "Одноклассники" Зураб Дакишвили

Во время перестрелки смертельное ранение получил Зураб Дакишвили. Фото: "Одноклассники" Зураб Дакишвили

Донские фермеры в течение длительного времени не могли поделить земельные участки. В результате две семьи встретились в полутора километрах севернее хутора Новоегорлык и открыли друг по другу стрельбу.

Балауди Хусиханов ранен. Фото: "Одноклассники" Балауди Хусиханов

Балауди Хусиханов ранен. Фото: "Одноклассники" Балауди Хусиханов

- Во время кровавых разборок погибили: Арби Бациев, Идрис Бациев, Ислам Бацив, 38-летний Зураб Дакишвили и личность одного человека установить пока не удалось, - Ранены 42-летний Адлан Бациев, 45-летний Балауди Хусиханов, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» собственный источник в правоохранительных донского региона органах.

Адлан Бациев ранен в перестрелке. Фото: "Одноклассники" Адлан Бациев

Адлан Бациев ранен в перестрелке. Фото: "Одноклассники" Адлан Бациев

По его словам, разлад между фермерами произошел давно. Так, несколько лет назад Бациевы выиграли иск и получили с кооператива «Новоселовский», где председателем работает член семьи Дакишвили, почти полтора миллиона рублей. И этот эпизод повторился дважды.

На место произошедшего отправили два вертолёта с ОМОНом и руководством области.

Пять погибших, двое раненых: в Ростовской области фермеры устроили перестрелку из-за земли

Пять погибших, двое раненых: в Ростовской области фермеры устроили перестрелку из-за земли (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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