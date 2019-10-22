Пять погибших, двое раненых: в Ростовской области фермеры устроили перестрелку из-за земли

Сегодня вечером, 22 октября, в Ростовской области, в Орловском районе произошла стрельба, в результате которой погибли пятеро человек. Также есть раненые, - один участник конфликта получил огнестрельные ранения, второго избили битой.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, фермеры не поделили земельные паи. В результате две семьи встретились в безлюдном месте и открыли друг по другу огонь.

- Все произошло в полутора километрах севернее хутора Новоегорлык. Там недалеко – животноводческие точки, место безлюдное, даже связи практически нет, - отметил собеседник издания.

По предварительным данным, в перестрелке участвовали 14 мужчин. Пока никто не задержан.

На место выехали сотрудники полиции и следственного комитета.

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Сегодня вечером, 9 июля, в Ростове-на-Дону на улице Жмайлова пятеро человек открыли огонь по машине, в которой находились мужчина и две женщины.

- Перестрелка произошла в 20:15. На асфальте следы крови. Было несколько выстрелов. Стреляли в мужчину - в живот, ноги, спину. Полиция и кинологи уже на месте, - рассказала в городском паблике одна из свидетельниц происшествия.