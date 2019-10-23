Появилось видео с места перестрелки в Орловском районе Ростовской области, в которой погибли пять человек

Появилось видео с места перестрелки в Орловском районе Ростовской области, во время которой пять человек погибли, еще двое сейчас находятся в больнице. На нем видно, что следователи осматривают место преступления. Говорят, что работы не прекращались всю ночь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739550" frameborder="0"></iframe> Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области.Следователи работали на месте преступления всю ночь

Причиной разборок стали участки земли, которые длительное время не могли поделить фермеры. На оговоренную заранее встречу люди из клана Бациевых приехали с оружием к Дакишвили.

- Разговора не было. Эдгару выстрелили в лицо, он погиб на месте. Зурабу выстрелили в живот, тоже погиб. У Бациевых отобрали оружие и тут же, на месте положили троих напавших. Еще двоих их родственников ранили, - сообщил "Комсомольской правде-Ростов" источник в правоохранительных органов донского региона.

Как рассказали в Управлении МВД России по региону, сообщение о выстрелах в районе одного из хуторов поступило на пульт дежурного ближе к вечеру. Когда стражи порядка прибыли на место, на месте они обнаружили пятерых погибших. По предварительным данным, они все были убиты из охотничьего оружия. В донском главке добавили, что конфликт произошел из-за участков для выпаса скота.

Кроме того, в Центральной районной больнице Орловского района находятся еще два участника конфликта - они были серьезно ранены. Остальных замешанных в перестрелке еще ищут правоохранители.

Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников в правоохранительных органах, одного человека задержали. Еще двое находятся в розыске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739583" frameborder="0"></iframe> Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по РО Константин Розин.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по РО.

Сообщается, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до двадцати лет лишения свободы.

По факту происшедшего проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

«Комсомолка» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739597" frameborder="0"></iframe> Следственные действия на месте убийства в Ростовской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739585" frameborder="0"></iframe> Видео с места перестрелки в Орловском районе, в которой погибли пять человек и двое ранены..Видео: пресс-служба ГУ МВД России по РО.

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