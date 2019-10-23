«Мы ехали просто поговорить, а они накинулись с дубинками»: раненый во время перестрелки из-за земель в Ростовской области рассказал о конфликте

В Ростовской области, в Орловском районе, давний конфликт двух зажиточных фермерских семей обернулся страшными последствиями. Семья Бациевых из хутора Чернозубовка и семья Дакишвили из Камышевахи открыли друг по другу огонь, не поделив землю. В результате пятеро мужчин погибли, еще двое оказались в реанимации. Как сообщают источники в правоохранительных органах региона, в потасовке в стиле 90-ых участвовали 14 человек. В подробностях шокирующей истории разбиралась «Комсомольская правда».

Родственники погибших не могут оправиться от трагедии.Фото: Позняк Григорий

«Противостояние двух кланов»

Сейчас в и без того тихом поселке, где произошла стрельба, еще тише. Сам хутор оцеплен полицией. Местные же стараются лишний раз не выходить из домов. Также много людей в погонах и в поселках, где живут фермерские семьи. Дома враждующих кланов взяты под охрану. Как рассказал корреспонденту источник в правоохранительных органах региона, конфликт между Дакишвили и Бациевыми был давний. Фермеры 10 лет враждовали из-за земель.

- Тут в совхозе каждому человеку дали пай — земельный участок по 20 гектаров. У меня их было четыре. Мне деньги нужны были, я их продал. На эти же земли претендовали Бациевы. Бациев и Хусиханов начали у меня требовать паи моего племянника, но ведь это племянника, как я могу его паи отдать? — рассказал дядя одного из погибших.

По словам местных жителей, семьи пытались через суд договориться о собственности на участки, но в законном порядке не получилось решить вопрос. Как рассказал один из участников конфликта Балауди Хусиханов, который сейчас находится в больнице, четыре дня назад две стороны вновь поругались по телефону и назначили друг другу встречу.

Местом стал хутор, который находится ровно посереди от тех пунктов, в которых живут враждующие семьи.

Пятна крови можно увидеть неподалеку от места конфликта. Фото

Со стороны Бациевых на нее отправились вначале два человека – Балауди и Увайз.

- Вначале все наши братья хотели поехать, но я говорю: «Вдвоем решим вопрос». И мы отправились. В руках ничего – ни палки – ни малки. Приехали, звоним Василию Дакишвили, говорим, что на месте. Смотрим, - едут четыре – пять машин! Я не знаю, сколько их было. Мы вышли из машины, поздоровались. Я спросил , - вы что, конфликта хотите? А они сразу накинулись с дубинками, стали избивать. Я сразу отключился. Потом пришел в себя. Слышу – выстрелы,- рассказывает Балауди.

К этому моменту на место со стороны Бациевых подъехали другие члены семьи. У одного из них, у Арби, было ружье. И он тоже видимости, тоже открыл огонь.

В результате перестрелки погибли пять человек. Трое мужчин со стороны Бациевых, двое – со стороны Дакишвили. Еще двое оказались в больнице. Сейчас раненые в реанимации под охраной полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739550" frameborder="0"></iframe> Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области.Следователи работали на месте преступления всю ночь

Сразу после перестрелки трое участников конфликта кинулись в бега. Один из них уже задержан. Двое – в розыске.

— Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). По результатам проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель. Принимаются меры к розыску иных лиц, причастных к совершению преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/739597" frameborder="0"></iframe> Следственные действия на месте убийства в Ростовской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

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