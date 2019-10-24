Осколок 90-х в сайгачьем углу: рассказываем об истории войны двух кланов в Ростовской области

Довольно легкомысленно заявить, что громкая история с перестрелкой семей Бациевых и Дакишвили произошла «под Ростовом», как пишут некоторые СМИ. На самом деле, чтобы добраться до Камышевского сельского поселения, в состав которого входят хутора Камышевка, Чернозубов и Новоегорлыкский, от областного центра приходится удалиться на расстояние в 330 километров.

Проникая вглубь области, наглядно видишь, как меняется облик окружающих мест. Дороги становятся узкими, окрестные поля — широкими, а люди — простыми, близкими к земле, решающими вопросы с максимальной искренностью и прямотой. Дипломатия остаётся там же, где и пробки в час пик.

В конце концов, серая лента дороги, вьющаяся по выжженной солнцем степи, упирается в автомобиль Росгвардии, перегородивший дальнейший путь. Время спешиваться. Как поясняет сотрудник в оцеплении, такая предусмотрительности является гарантией безопасности дома Дакишвили, в котором укрылись все домочадцы. Охрана также выставлена и в других важных точках — около усадьбы Бациевых, возле больницы, где сейчас лежат раненые.

ЗЕМЛЯ – ЯБЛОКО РАЗДОРА

Кроме откровенно скучающих росгвардейцев, разморённых тёплой октябрьской погодой, на улицах хуторов людей нет совсем. Звенящая тишина. Молчание полей. Сложно представить, что совсем недавно здесь раздавались выстрелы, лилась кровь и кричали от боли и обиды люди, доведённые до края терпения. А после воздух над хуторами рассекали лопасти двух вертолётов с ОМОНом.

— Они договорились о встрече в полдень. А в час дня началась пальба, - скупо рассказывает о перепетиях роковой дуэли Натэлла Гаургашвили, тётя одного из погибших, Зураба Дакишвили. — Они думали, вроде, по-хорошему разойдутся.

Решить назревший конфликт миром не получилось, уж очень долго копилась взаимная неприязнь, переросшая в открытую конфронтацию. Женщина грустно добавляет, что раньше две фермерские семьи дружили и часто ходили друг к другу в гости. Всё начало портиться, когда Бациевы решили взяться за землю.

Елена, родственница убитого со стороны семьи Дакишвили, скорбит о потере.Фото: Юрий Поздняк

По словам Отара Муташвили, дяди директора совхоза Василия Дакишвили, это произошло ещё 10 лет назад. Тогда каждому местному жителю дали пай, приличный земельный участок размером в 20 гектаров.

— У меня было их четыре — один продал, деньги нужны были, - пояснил Муташвили. - А сейчас Бациевы стали требовать землю у моего племянника. Они уже тут всех достали. Когда их много, то смелые, а если один на один — то никогда. Вот втихаря подлянку могут сделать, у них такой обычай есть.

Место перестрелки — дорога сразу за хутором Новоегорлыкский. Это нейтральная территория, между Чернозубовым и Камышевкой, где проживают Бациевы и Дакишвили. На асфальте до сих пор темнеет впитавшаяся кровь.

ПЕРЕСТРЕЛКА

Как выяснили следователи, огонь вёлся из ружей и пистолетов. Отар Муташвили уверен в том, что Бациевы планировали разобраться с неуступчивыми грузинами, мешавшими их «деловой активности».

— Земля. Из-за неё стреляли. Когда мой племянник стал председателем, он перекрыл им канал финансирования, а до этого они огромные деньги качали с совхоза. Им не понравилось это, они постоянно угрожали. В полицию обращались не раз, но там никто не отреагировал, — сообщил фермер.

Натэлла Гаургашвили добавляет, что предшественников Василия Дакишвили на посту директора совхоза чеченские фермеры подминали под себя.

— Они хотели совхоз разобрать и все земли забрать себе. Предыдущий директор с ними связываться не стал, просто уволился. А тот, кто до него был, даже умер от сердечного приступа. Говорят, что они под давлением заставляли его подписывать нужные им бумаги на землю, даже угрожали. Дали взаймы четыре миллиона рублей, а потребовали вернуть 60 миллионов или землю. Вот у него сердце и не выдержало. Василий решил положить конец беззаконию. Он стал выводить Бациевых на чистую воду и выяснил, что землю они незаконно получали у совхоза. И решил вернуть пастбища через суд, - рассказала она.

По решению судьи Бациевы должны были выплатить совхозу полтора миллиона рублей за незаконное отчуждение муниципальных земель. Проигрывать в суде, платить по счетам, терять влияние и землю — что может быть оскорбительнее для тех, кто привык во всём добиваться согласия со своей волей?

Что стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, доподлинно неизвестно.

— От нашей семьи погибло два человека, у них — три. Они первые начали стрелять, я наблюдала издалека. Со стороны Бациевых насчитала 14 человек, с нашей - 5 человек. Это был шок для нас, - вспоминает Натэлла Гаургашвили.

Теперь грузинская семья думает над тем, как забирать погибших из морга в Зимовниках. С этим возникли какие-то сложности, впрочем, как говорит дядя Отар, эти трудности уже решаются. Родственники семьи Бациевых увезли тела мужчин на родину в Чечню. Там пройдут похороны в соответствии с обычаем.

После бойни в район перестрелки экстренно стянули ОМОН и Росгвардию, приехал Следственный комитет и журналисты. Тихое сельское место наполнилось встревоженными горожанами, ошарашенными таким насилием. Конечно, в этой истории много тёмных пятен, таких же как кровь на дороге в Новоегорлыкском, ими будет заниматься следствие, которому предстоит непростая работа по распутыванию этого клубка мотивов и действий.