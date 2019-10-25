Ростовская область в ближайшие шесть лет потратит почти 200 млрд рублей на реализацию нацпроектов

В Государственной думе прошла первая - можно даже сказать, в истории - встреча в формате расширенного «депутатского треугольника» (он появился в регионе несколько лет назад — как механизм взаимодействия народных избранников трех уровней: местного, областного и федерального).

Для обсуждения ключевых приоритетов развития Ростовской области, в рамках государственной политики и формирования бюджета РФ на ближайшие три года, за круглым столом собрались не только народные избранники (из Госдумы, Законодательного собрания РО и из муниципалитетов), но и представители правительства Ростовской области и Совета Федерации, и федеральные эксперты, в числе которых выступили специалисты Федерального центра компетенции, Торгово-промышленной палаты РФ, Национальной ассоциации производителей говядины и другие.

«Нужно объединить усилия, чтобы добиться целей, поставленных Президентом»

Как отметил депутат Госдумы Виктор Дерябкин, актуальность встречи обусловлена тем, что в данное время все комитеты нижней палаты парламента заняты рассмотрением проекта главного финансового документа страны и на предстоящий 2020 год, и на плановую трехлетку в целом. А учитывая, какой объем задач стоит перед регионом на этот период, необходимо, во-первых, грамотно и скоординировано расставить акценты, а во-вторых, заручиться поддержкой в Москве.

- 194 миллиарда рублей в ближайшие шесть лет будет направлено на реализацию национальных проектов и программ в Ростовской области, - уточнил Дерябкин. - В прошлом году губернатором Василием Голубевым совместно с депутатами ГД РФ, Заксобрания и муниципалитетов была проделана огромная работа: мы вместе посетили все города и районы Ростовской области, рассказали жителям, что конкретно каждый национальный проект даст территориям. И мы увидели, что 80 процентов населения понимает, что это за проекты и что с ними должно прийти. Теперь необходимо объединить усилия, грамотно распорядиться средствами и добиться целей, поставленных Президентом России.

Собственно, как раз обсуждение того, как выполнить эти задачи, и было лейтмотивом встречи: далеко не все можно решить исключительно в рамках полномочий и возможностей региона.

Эффект от работы «депутатского треугольника» очевиден

- Донская депутация очень представительна, - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко, - и представители Ростовской области в Госдумы, от разных фракций, участвуют в обсуждении бюджета и важнейших поправок в него. А потому нам важно донести до каждого депутата, работающего в Государственной думе, информацию о том, каким образом развивается экономика, социальная сфера области, какие проблемы могут быть решены с их помощью.

С другой стороны, добавил он, есть и немалая доля вопросов, с которыми реально справиться путем принятия федеральных законов, постановлений Правительства РФ и других актов федерального уровня. И вот именно здесь необходимо, считает Ищенко, задействовать ресурсы федеральных парламентариев, способных в «концентрированном виде» представить позицию Ростовской области и перед Кабмином, и перед Совфедом.

Он напомнил, что положительный эффект от формата «депутатского треугольника», который работает в регионе с 2016-го, точно есть — и очевидный.

Александр Ищенко (слева) и Виктор Дерябкин (в центре) считают, что взаимодействие между разными уровнями власти доказало свою эффективность. Фото: пресс-служба ЗС РО.

- За три года был принят ряд федеральных законов, инициированных депутатским корпусом Ростовской области, - рассказал Александр Ищенко. - Это и закон о пайковом угле, и законодательное решение проблем со льготами по оплате за капремонт для инвалидов и пожилых граждан, и закон, усиливший ответственность управляющих компаний в сфере ЖКХ. Есть и другие примеры.

Однако нужно двигаться дальше, тем более что задачи стоят сложнейшие.

Депутаты сформулируют пакет предложений для федеральных органов власти

Конкретику по ситуации в социально-экономической сфере, итоги и перспективные направлений развития промышленного, топливно-энергетического комплексов и АПК Дона изложили руководители профильных министерств региона.

Они же обозначили точки, в которых нужна помощь и поддержка федерального центра.

Между тем, интересные взгляды и мнения о развитии Ростовской области - в контексте прорывного развития страны в целом - высказали и независимые эксперты федерального уровня.

Например, руководитель Национального союза производителей говядины Роман Костюк полагает, что Ростовская область, которая имеет значительные успехи в этой сфере, а также колоссальные возможности (земли, опыт, поголовье крупного рогатого скота) могла бы организовать производство КРС для других регионов — в частности, для Сибири.

- России не хватает свыше трех миллионов голов скота мясного направления продуктивности, и это станет механизмом для выполнения существенного числа поручений президента, связанных с развитием сельских территорий и малого предпринимательства, - заметил Костюк.

По итогам встречи, отметил председатель Законодательного собрания, будет выработан пакет предложений и рекомендаций для федеральных органов госвласти.

В частности, по его словам, донские депутаты поставят перед Федерацией вопросы завершения мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, финансирования капитального ремонта десятков социальных объектов, пострадавших от ведения горных работ.

Также донской «депутатский треугольник» намерен рекомендовать рассмотреть возможность реструктуризации задолженности предприятий АПК перед банками, что поможет многим бизнесменам-аграриям избежать банкротства. Речь может зайти и о создании в Ростовской области территорий с преференциальными режимами инвестиционной деятельности.