В Ростовской области многодетные семьи и ветеранов освободили от транспортного налога

Минувшее заседание донского парламента, тринадцатое по счету для депутатов 6-го созыва, отметилось принятием целого блока социальных нормативных актов.

Введение дополнительных льгот обойдется бюджету в 240 млн рублей

Прежде всего, конечно, речь идет об освобождении транспортного налога целого ряда категорий граждан — в сумме, о примерно ста тысяч жителях Ростовской области.

Это — многодетные семьи и те, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также опекуны инвалидов с детства, признанных судом недееспособными; инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий; инвалиды I и II групп.

- Предложения по этой льготе были внесены губернатором Василием Голубевым, - отметил спикер ЗС РО Александр Ищенко. - Дело в том, что в его адрес поступило немало обращений от общественных организаций, объединяющих родителей детей-инвалидов. Мы проанализировали объем выпадающих доходов, эта сумма составит ориентировочно почти 240 млн рублей. Но эта мера коснется очень большого количества людей.

Ранее, напомним, часть из этих категорий имела льготы, но — не в полном объеме. Например, для инвалидов I-II групп, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий существовали ограничения по мощности легкового автомобиля – до 150 л.с, а для инвалидов (в отношении легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров) – до 100 л.с.

Изменения в областное налоговое законодательство были приняты единогласно, он вступает в силу с нового года и будет распространяться на уплату налогов, начисленных на 2019-й.

Большим семьям вернут бесплатное выделение микроавтобусов

Важные поправки были внесены и в нормативный акт о социальной поддержке детства: на Дону возвращается выделение микроавтобусов малоимущим многодетным семьям, воспитывающим (с уточнением - «достойно») восемь и более несовершеннолетних детей, проживающие на территории Ростовской области не менее пяти лет.

Эта мера была в свое время введена еще в 2011-м, несколько раз варьировалась (по количеству воспитанников), однако два года назад ее приостановили.

Однако областные парламентарии решили, что такую поддержку надо непременно восстановить — с учетом того, что в регионе, по данным органов социальной защиты населения, проживает на данный момент почти четыре десятка семей, которые могут ею воспользоваться.

Кроме того, проиндексированы, с 1 октября, выплаты вознаграждения приемным родителям — на 4,3 процента. В абсолютных цифрах это означает, что теперь основной размер вознаграждения будет увеличен до 8 456 рублей, а дополнительные - до 1 269 рублей. Плюс за передачу на воспитание в приемную семью второго ребенка (и за каждого последующего) – до 1 691 рубля.

Также увеличивается и размер вознаграждения приемным родителям, проживающим в сельской местности — до 2 115 рублей.

- На эти цели в текущем году потребуется дополнительно 149,2 млн рублей, - отметили в профильном комитете ЗС РО, - и соответствующие средства уже предусмотрены в областном бюджете не только на 2019-й, но и на плановый период 2020 и 2021 годов.

«Семья погибшего Героя имеет внеочередное право на получение земельного участка»

Следующий важный момент — восстановление социальной справедливости, в прямом смысле выражения, в отношении семей погибших Героев.

- По федеральному закону, Герой России имеет право вне очереди получить собственный земельный участок — под индивидуальное строительство, однако это до настоящего времени не распространялось на членов семей, если Герой России погиб, а звание присвоено посмертно, - уточнил председатель Законодательного собрания. - И вот эту несправедливость мы устраняем - и вводим соответствующую норму в областной закон о регулировании земельных отношений.

К слову, отметил он, в настоящее время в Ростовской области проживает одна такая семья — родители Героя России, гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Петрова, офицера легендарной 6-й роты ВДВ, который погиб в Чечне в марте 2000 года. Десантники тогда вступили в неравный бой с превосходящими их по численности боевиками из незаконного вооруженного формирования. Бой в Аргунском ущелье длился почти сутки, в нем погибли 84 российских военнослужащих, в том числе и 26-летний ростовчанин Дмитрий Петров, которому посмертно было присвоено звание Героя России. Потери боевиков составили около семисот человек.

Жилые самозастрои предлагается возвратить в законное русло

И, наконец, еще одна серьезнейшая тема, для решения которой депутаты выходят на федеральный уровень, касается болезненного вопроса о сносе самовольно построенных многоквартирных домов — и признанных, по решению суда, соответственно, самозастроями, которые необходимо снести.

А таковых в Ростовской области насчитывается целых 175! И в большинстве из них проживают люди, которые приобрели там квартиры (законно, потому что они не знали о том, что застройщик нарушил правила возведения!) и исправно платят за коммунальные услуги.

Главная проблема же заключается в том, что действующее федеральное законодательство не предусматривает возможность узаконить самовольные объекты, даже если по результатам экспертизы такие дома не угрожают жизни и здоровью людей. Это можно сделать лишь одним образом: сначала снести здание, а потом уже, после внесения изменения в документацию, заново построить.

В итоге граждане будут лишены жилья.

- Да, вопрос не всегда однозначный, - согласен Александр Ищенко, - поскольку при ее решении сталкиваются интересы, с одной стороны, тех, кого обманули, а с другой стороны тех, кто живет рядом с такими объектами. Поэтому очевидно, что если дома возведены с нарушением строительных норм и правил и несут угрозу безопасности, то их без всяких сомнений надо сносить. Но в тех случаях, когда нарушения носят формальный характер, и госэкспертиза подтверждает пригодность таких объектов к эксплуатации, на наш взгляд, необходимо менять законодательные решения, установленные сегодня на федеральном уровне.

И вот, чтобы изменить ситуацию, донские парламентарии решили направить официальное обращение Госдуму и Правительство РФ, в котором предлагается установить на федеральном уровне порядок и основания легализации самовольно возведенных многоквартирных домов (если они реально ничего не нарушают, конечно), а также ввести мораторий на исполнение вступивших в законную силу решений судов о сносе таких построек.

- Мы очень надеемся на то, что наша инициатива будет правильно воспринята в профильных федеральных министерствах, - подчеркнул Ищенко. -В любом случае, речь идет о тысячах гражданах, которые проживают не только в Ростовской области, но и в других регионах страны. Эта проблема существует во всех крупных субъектах РФ, где широко развито жилищное строительство.

Кстати, эту инициативу ЗС РО единогласно поддержала ранее и Южно-Российская парламентская ассоциация.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Муниципалитетам передали право собирать транспортный налог

В законодательство о дорожном строительстве в Ростовской области, по инициативе губернатора Василия Голубева, приняты изменения, в соответствии с которыми с 1 января 2020 года 100-процентные отчисления от транспортного налога переходят в бюджеты городских округов, городских поселений и муниципальных районов.

- Это очень существенный шаг, которому мы готовились достаточно долгое время, - прокомментировал поправки спикер донского парламента Александр Ищенко. - Расширяются возможности муниципалитетов в решении вопросов, связанных с дорожной деятельностью. Конечно же, транспортный налог собирается неравномерно по всей территории области. Это очевидная проблема и мы ее понимаем. Профильному комитету донского парламента уже дано поручение вместе с областными органами исполнительной власти обсудить способы и механизмы поддержки тех территорий, которые не будут иметь достаточных средств на ремонт и содержание своей дорожной сети. Предложения должны быть представлены до рассмотрения областного бюджета в первом чтении на ноябрьском заседании.

Добавим, что в настоящее время транспортный налог полностью поступает в региональную казну - то есть в областной дорожный фонд. В 2017-м сборы составили 3,3 млрд рублей, в 2018-м - 3,4 млрд, за девять месяцев текущего года – 1,6 млрд.