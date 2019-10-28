2019-10-28T17:44:48+03:00
Общество

Как не заболеть гриппом и ОРВИ: Врачи советуют избавляться от стрессов и активно заниматься спортом

Выясняем с ростовскими специалистами, всем ли подходит вакцинация и почему важно прививаться всей семьей
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем с ростовскими специалистами, всем ли подходит вакцинация и почему важно прививаться всей семьей.Выясняем с ростовскими специалистами, всем ли подходит вакцинация и почему важно прививаться всей семьей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Бабье лето, которое царило в Ростовской области в первые недели октября, похоже, немного отодвинуло на задний план вирусные болезни, характерные для середины осени.

Так, по последним данным эпидемиологов, в регионе к врачам обратились больше 11 тысяч пациентов за неделю с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру. Из них диагноз ОРВИ был поставлен 3,3 тыс. ростовчанам. Цифры - на треть ниже эпидемического порога: он рассчитывается для каждой недели месяца на протяжении нескольких лет. В Ростовской области прививку от гриппа сделали уже почти 1,5 млн жителей. А как рассказали в региональном минздраве, чтобы иммунитет успел сформироваться, важно привиться до конца ноября.

ЧТО ТАКОЕ ГРИПП

По словам врачей, грипп - это острая вирусная инфекция дыхательных путей, характеризующаяся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. В отличие от той же ОРВИ, верные спутники заболевания - высокая температура, лихорадка, интоксикация, а также нарушение деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем.

- Это единственная острая респираторная вирусная инфекция, влекущая за собой серьезные осложнения, которые не только нарушают работу нашего организма, но и опасны для жизни, - говорят донские эпидемиологи. - Источником инфекции является больной человек. Важную роль в ее передаче играют больные со стертой формой инфекции и переносящие заболевание «на ногах».

Именно поэтому важно не заниматься самолечением. А при первых симптомах болезни оставаться дома и вызывать врача: и себе польза, и другим не во вред.

КАКИЕ ШТАММЫ ПРОГНОЗИРУЮТ

Врачи в один голос уверяют: лучший способ избежать осложнений - сделать прививку от гриппа именно сейчас. Пока тепло, отсутствует циркуляции вируса гриппа, а иммунная система максимально готова к ответу на прививку.

Для того, чтобы избежать массового распространения заболевания, необходимо создать так называемую иммунную прослойку, а для этого должны быть привиты не менее 40 процентов населения.

В донском управлении Роспотребнадзора раскрыли штаммы, которые содержатся в прививках этого года. Так, для трехвалентных вакцин это A(H1N1)pdm09; A (H3N2) и B/Colorado/. Для четырехвалентных еще один - B/Phuket/. Географическое название указывает на первое обнаружение штамма вируса гриппа. Известно, что большинство стран используют именно трехвалентные вакцины, так как они проще в изготовлении, но способны обеспечивать перекрестную защиту и от других штаммов вируса гриппа, не входящих в вакцину.

ВСЕМ ЛИ ПОДХОДИТ ПРИВИВКА?

Как уверяют в региональном управлении Роспотребнадзора, противопоказания к вакцинации могут быть у тех, у кого имеется аллергия на белок куриного яйца или компоненты вакцины, была сильная реакция на предыдущую прививку, а также наличествуют иммунодефицитные или лихорадочные состояния, обострение хронического заболевания, некоторые болезни нервной и эндокринной систем, развившаяся ОРВИ, кишечные и острые инфекции. Однако решать, делать прививку или нет, должен медик, а не сам пациент. Для этого нужно прийти на прием к врачу. Специалист измерит температуру, проанализирует общее состояние и выяснит про наличие аллергии. Только после этого принимается решение, колоть или нет.

Донские медики говорят: человек, прошедший вакцинацию, прерывает цепочку развития вируса, так как в его организме он не может размножаться. Известны случаи, когда взрослый приносил домой с места работы вирус гриппа, от которого заражались дети и старики. Поэтому, проходя вакцинацию, человек защищает еще и членов своей семьи.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

И это не просто красивые слова.

- Нерациональное питание, дефицит белков, жиров, витаминов и микроэлементов является причиной вторичных иммунодефицитных состояний и благоприятным условием для инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ, - говорят в региональном управлении Роспотребнадзора.

Именно поэтому важно употреблять в пищу темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин.

РАБОТАЯ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТДЫХАТЬ

Санитарные врачи подчеркивают, что основными мерами профилактики гриппа и ОРВИ является соблюдение правил личной гигиены и принципов здорового образа жизни. Это способствует сохранению и укреплению здоровья, а также повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям.

В частности, важно, чтобы оптимальный режим труда и отдыха предусматривал достаточное время и для сна. Необходимы также регулярные занятия спортом и даже закаливание - они укрепляют иммунную систему, позволяя организму адекватно отвечать на воздействие респираторных вирусов.

Кроме того, причиной многих серьезных заболеваний становятся и вредные привычки: они оказывают отрицательное воздействие на иммунитет и способствуют возникновению респираторных инфекций. А еще люди, которые регулярно испытывают стресс, как правило, имеют ослабленный иммунитет, поэтому чаще болеют и подвергаются осложнениям во время инфекционных заболеваний. Поэтому учитесь управлять своими эмоциями!

О ГИГИЕНЕ

Как еще позаботиться о себе

- Не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта и носа.

- После каждой поездки в общественном транспорте необходимо тщательно вымыть руки. Если такой возможности нет, при себе рекомендуется иметь антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель.

- Избегайте мест скопления людей.

- Если вы почувствовали недомогание, первые признаки заболевания уже появились - в общественных местах используйте маску для того, чтобы исключить распространение инфекции среди людей. А благодаря маске здоровый человек может защититься от заражения, посещая общественные места в разгар эпидемии. Менять ее необходимо каждые три-четыре часа.

АЛЛО!

Узнать все о прививках, профилактике гриппа и ОРВИ можно по телефонам горячей линии в Ростове-на-Дону: 8 (863) 251-06-12 и 251-04-53.

КОНКРЕТНО

Кому обязательно надо сделать бесплатную прививку

- Дети, посещающие дошкольные учреждения,

- школьники 1-11 классов,

- медработники и работники образовательных учреждений бюджетной сферы,

- взрослые старше 60 лет,

- беременные женщины,

- лица, подлежащие призыву на военную службу,- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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