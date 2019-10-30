Ростовская область предложила включить в новый КоАП штрафы за нарушение закона о тишине

На самом деле, такого еще не было: в Ростов-на-Дону приехала целая делегация из Совета Федерации в составе представителей сразу нескольких комитетов — обсудить ключевые темы в региональной повестке дня: обращение с твердыми коммунальными отходами, реформу контрольно-надзорной деятельности и один из самых серьезных государственных вопросов, создание нового Кодекса об административных правонарушениях.

Так, в дискуссии по деталям обновленного КоАП приняли участие и, естественно, сами сенаторы, и депутаты Госдумы, и донские парламентарии, и представители областного правительства и еще более двух десятков регионов (в режиме видеоконференцсвязи), эксперты и ученые.

- У нас такая политика - работать не только в Москве и приглашать представителей регионов к себе для обсуждения каких-то принципиальных вопросов, но и самим приезжать в регионы, проводить выездные заседания, - пояснил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ростовская область, по его словам, в качестве площадки для проведения такой встречи была выбрана по двум основным причинам. Во-первых, поскольку она относится к числу быстро и динамично развивающихся субъектов Федерации, это, соответственно, влечет за собой все новые и новые вопросы по исполнению тех или иных норм. Во-вторых, в рабочую группу по разработке КоАП входит сенатор от Ростовской области Ирина Рукавшникова, которая, собственно, вместе с губернатором Василием Голубевым и спикером ЗС РО Александром Ищенко, и выступила инициатором локализации обсуждения именно в Ростове-на-Дону.

- Диалог федеральных, областных и местных законодателей, который сегодня проходит в Ростове-на-Дону, является беспрецедентным и очень важным событием, - подчеркнул, между тем, спикер донского парламента Александр Ищенко. - И я очень надеюсь, что по итогам встречи у наших федеральных коллег, разработчиков нового административного Кодекса изменится подход к регионам, и они в большей степени будут понимать потребности и проблемы, которые существуют на местах – в городах, районах, поселениях. Уверен, что сегодняшний разговор даст свой положительный результат, как и многие наши региональные инициативы, которые уже стали федеральными законами.

По его словам, сложившаяся в последние 10-15 лет судебная практика фактически лишила регионы возможности должным образом регулировать вопросы административной ответственности.

- Думаю, сегодня многие жители Ростовской области во многих ситуациях видят беспомощность органов власти и должностных лиц, когда нужно повлиять на правонарушителей, - отметил Ищенко. - И эта ситуация - нетерпимая. Люди должны жить в правовом государстве, в котором обеспечивается право человека, например, на тишину и покой, достойные условия жизни и многие другие блага, которые прописаны в законодательстве. Мы ведем очень предметный, активный и иногда довольно острый диалог с нашими коллегами и из Госдумы, и из Совета Федерации. И надеемся, что по итогам встречи в Ростове подходы у наших федеральных коллег – разработчиков нового административного кодекса изменятся и они в большей степени будут понимать потребности регионов, которые существуют на местах, на земле. В поселении, в городе, в районе.

К слову, одним из пунктов для включения в текст нового КоАПа, предложенным Ростовской области и остальными субъектами РФ, стало как раз введение штрафных санкций за нарушение упомянутого Александром Ищенко закона о защите тишины и покоя граждан в ночное время.

- Мы провели мониторинг, направив в каждый регион соответствующее письмо с просьбой высказать свою позицию не только по этому вопросу, по целому ряду проблем, и мы предложили регионам дать нам перечень тех составов, которые они хотели бы видеть на уровне федерального кодекса. Один из них - самый популярный, самый чувствительный - ночной покой, - рассказала Ирина Рукавишникова.

Она отметила, что в настоящее время, в действующей версии КоАП, этот состав отсутствует.

- Он есть во всех субъектах, но только в региональных законах, - пояснила она. - А проблема в том, что при нарушении тишины и покоя регионы могут составлять протоколы силами собственных муниципальных служащих, но не могут привлекать сотрудников полиции. И если этот состав мы поднимем на федеральный уровень, то, соответственно, по вызовам, связанным с нарушением тишины и покоя, будут выезжать уже сотрудники полиции, что качественно, безусловно, усилит борьбу с такого рода правонарушениями и обеспечит защиту интересов граждан.

Добавим, что завершить подготовку основного текста особенной части нового Кодекса об административных правонарушениях в Совете Федерации собираются к 1 декабря, после чего он будет разослан в регионы, и тогда начнется уже конкретная работа над каждым пунктом. Окончательный вариант, по словам сенатора Андрея Клишиса, будет готов к марту.

Председатель ЗС РО Александр Ищенко, тем временем, выступил с предложением предварительно, до внесения закона в Государственную думу, обсудить его на совете законодателей при СФ.