Донская молодежь собирается пополнить Википедию новыми страницами о Великой Отечественной

Проблемные вопросы истории и наследия Великой Отечественной войны обсудили на форуме молодых депутатов «Мы – наследники Победы!», который состоялся в Ростове-на-Дону в рамках ежегодных Димитриевских образовательных чтений.

Тема – исключительно близкая для Ростовской области, где в 1941-1943 годах проходили тяжелейшие бои, которые вела Красная Армия сначала против наступавших частей вермахта, потом – отодвигая, метр за метром, врага прочь с донской земли. Именно здесь, на территории региона, проходил страшный Миус-фронт, ставший одновременно и примером невероятного мужества советских воинов, и огромной народной болью - той изрытой оврагами многокилометровой линией противостояния, каждый клочок которой полит кровью тысяч солдат и офицеров, освобождавших Родину от оккупантов.

И сегодня, спустя десятилетия после той войны, в приближении 75-й годовщины Великой Победы важно, чтобы и нынешние поколения граждан России знали и помнили, какой ценой она далась, почему 9 Мая – это праздник со слезами на глазах.

- Сегодня мы знаем о том, что было, из воспоминаний фронтовиков, воевавших и защищавших нашу страну, - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко. – И память о Великой войне жива в наших сердцах и разуме. И если сейчас мы не сможем передать то же самое ощущение молодым людям, то и Россия может закончиться. Но мы видим, что наша молодежь знает и любит историю, понимает ее, и важно, чтобы это понимание было у всех поколений. Уважительное отношение к подвигу и интерес юного поколения к событиям тех лет старшее поколение может поддержать только живым и открытым разговором, постоянным и системным обсуждением темы Великой Победы.

Александр Ищенко уверен, что уважительное отношение к подвигу можно поддержать только открытым разговором. Фото: Анатолий Карбинов / пресс-служба ЗС РО.

Он напомнил, что Димитриевские образовательные чтения, проходящие уже в 24-й раз, становятся важнейшим фактором просветительского, исторического, философского, гуманитарного осмысления тематики, которая именно в данный момент может иметь определяющее значение для состояния общества.

И выбор именно темы Победы нашего народа в нынешнем году совершенно логичен – в преддверии 2020 года, когда и будет отмечаться 75-летний юбилей торжества мира над войной.

- Великая Отечественная война стала не только самым трагическим, самым тяжелым и самым героическим периодом в новейшей истории нашей страны, - подчеркнул председатель ЗС РО. - Победа в этой войне, достигнутая ценой десятков миллионов жизней и колоссального напряжения сил граждан нашей страны - и фронтовиков, и тружеников тыла, стала новым смыслом формирования единства нашего народа, национальным духовно-нравственным кодом. Конечно, у молодого поколения возникает множество вопросов на эту тему. И отвечать на них мы должны со знанием дела, с погружением в исторический контекст, с реальными примерами нашей истории.

На форуме выступали и школьники, и студенты.

Вот, например, 10-летний Илья Васянкин из Зимовниковского района, призер конкурса «Добрая волна, прочитал монолог о лишениях жителей блокадного Ленинграда. И это было просто потрясающе – услышать о таких серьезных страницах истории от ребенка, который сумел настолько проникнуться темой, что у взрослых слезы наворачивались на глаза. Ведь он говорил о лишениях и страданиях, ужасном голоде и смертельном морозе, и о мужестве и героизме.

И те, кто выходил с докладами после него, тоже говорили о важном. Так, школьница из Матвеево-Курганского района рассказала о военном музее, который есть в их учебном заведении, а студенты ДГТУ представили художественный фильм, который они сняли самостоятельно на Самбекских высотах - на основе реальных событий, рассказанных очевидцами.

Большое впечатление на всех произвел монолог 10-летнего Ильи Васянкина о блокадном Ленинграде. Фото: Анатолий Карбинов / пресс-служба ЗС РО.

И, самое главное, звучали конкретные предложения – о том, что мы, ныне живущие, пока еще не сделали для сохранения истории Великой Отечественной.

Поэтому, подводя итоги мероприятия, Александр Ищенко отметил, что все молодежные инициативы, прозвучавшие на форуме, не только очень интересны, но и что работу над их реализацией нужно начинать уже сейчас.

Так, например, депутаты поддержали предложение установить информационные таблички на местах боев и воинских захоронений, а также там, где располагались стертые войной с лица земли населенные пункты Ростовской области. И еще одна хорошая идея - организовать наполнение статей в Википедии сведениями о событиях Великой Отечественной, происходивших непосредственно в наших городах, районах, поселениях.

- Кроме того, следует провести, в рамках работы «депутатского треугольника», уроки исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в донских школах, а также организовать в кинотеатрах и кинозалах для детей ежемесячный бесплатный просмотр лучших отечественных кинофильмов о войне и привлечь к этим просмотрам как можно большее число представителей юного поколения, - резюмировал спикер Законодательного собрания Ростовской области.