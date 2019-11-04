2019-11-04T10:24:17+03:00
Общество

«Пропал после аварии»: на Дону разыскивают 21-летнего юношу

Известий о нем нет уже несколько суток
Иван ТИМОФЕЕВ
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Руслан Попов пропал второго ноября. Фото: соцсетиРуслан Попов пропал второго ноября. Фото: соцсети
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Донская полиция пытается установить местонахождение 21-летнего жителя Новочеркасска Руслана Попова. Как рассказали друзья пропавшего юноши, парень второго ноября отдыхал в Батайске в компании друзей. После этого пешком отправился в Ростов. С тех пор известий о нем нет.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, он шел по обочине трассы. И после этого пропал, и до сих пор о нем ничего неизвестно.

- На пути его следования в районе Победы в темном неосвещенном месте мы нашли на обочине его кроссовки, тормозной след автомобиля и следы волочения со следами крови. Мы предполагаем, что его сбила машина, а затем его дотащили до нее, погрузили и увезли, - рассказал изданию «Новочеркасск Сегодня» друг пропавшего Валентин. – Обзвонили все больницы и морги в округе, но никакой информации о Руслане не нашли. К ним похожих молодых людей не привозили.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области официально подтвердили факт исчезновения юноши.

В районе предполагаемого места аварии находятся две заправки. Записи с камер наблюдения, установленных на АЗС, изучают сотрудники полиции.

В день исчезновения Руслан был одет в куртку-парку «Adidas» болотного цвета с черными вставками на груди с капюшоном, темные джинсы с потертостями и кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Руслана Попова, сообщите, в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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