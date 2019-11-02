«Кинули хлеб и приказали - охраняй!»: Под Ростовом-на-Дону взрослые дети избавились от пса своего умершего отца

В городе Шахты Ростовской области дети умершего отца, вывезли его собаку за город на верную гибель. Три дня породистый пес не сдвинулся с места, охраняя булку хлеба. Но сердобольные дачники позвонили волонтерам и история закончилась happy end.

"У ЛЮДЕЙ ВООБЩЕ ЕСТЬ СЕРДЦЕ?"

- После этого я уже ничему не удивляюсь, - начала разговор с корреспондентом «Комсомолки» Ольга Мосиюк, директор центра помощи бездомным животным «Святобор». - Вы только представьте, благодарные дети вывезли пса, который был другом их отцу несколько лет, на верную гибель. У людей вообще есть сердце?

По словам Ольги, ЧП случилось на окраине города - неподалеку от одного из садоводческих товариществ. Кто-то из местных даже видел, как было дело.

- Они высадили английского мастифа из машины, положили перед ним булку хлеба со словами: «Охраняй!», а сами уехали, - продолжает собеседница. - Три дня пес не сходил со своего места и никого не подпускал к этой несчастной булке. Все это время бедняга просидел на морозе, но так и не ушел со своего поста! Спасибо местным жителям: носили ему еду и воду. Кто-то позвонил нам со словами: «Что делать?».

«Что-что? Будем пробовать забирать!» - ответила Ольга и отправилась спасать беднягу.

Собаку с редким черным для такой породы окрасом заметили волонтеры из команды помощи мастифам. И уже сегодня его увезли в Москву.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"ХЛЕБОМ, СОСИСКАМИ И ЛАСКОЙ"

- Сразу было понятно, что хозяин такого пса явно был мужчиной, потому взяли с собой нашего волонтера, который хлебом, сосисками, лаской и властным голосом просто скомандовал собаке: «Ко мне и рядом», - вспоминает она. - Тогда пес, который до этого агрессивно охранял свою булку, встал и виляя хвостом отправился рядом с ним в машину.

В Интернете, где Ольга рассказала о вопиющем случае, с ней связалась шахтинка, знавшая историю мастифа. Она только подтвердила страшные догадки. Девушка рассказала, что занималась его дрессировкой. Пса зовут Лорд, ему всего четыре года, вот только искать его хозяина бесполезно: мужчина умер. Вероятно, его детям такой друг отца, который служил ему верой и правдой, просто стал не нужен.

Зато удача Лорду все же улыбнулась. Собаку с редким черным для такой породы окрасом заметили волонтеры из команды помощи мастифам. И уже сегодня его увезли в Москву. Теперь он будет проходить там реабилитацию. Специалисты уверены: такое не могло пройти для собачьей психики бесследно. А после Лорду будут искать другого хозяина. Ростовские волонтеры очень надеются, что с ними он проживет долгую и счастливую собачью жизнь. И в ней больше не будет предательства. Второго он просто не переживет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/716067" frameborder="0"></iframe> Оставил пса умирать.Хозяин бросил пса как ненужного. Щенок уже год не сводит глаз с дороги - надеется, что хозяин за ним вернется. Безграничная собачья преданность!

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