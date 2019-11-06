«Теряем здоровых детей»: В Ростовской области за неделю в родительской постели погибли три ребенка

В Ростовской области за неделю в родительской постели умерли три здоровых младенца. Такой печальной статистикой поделилась министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

- К великому сожалению, сегодня у молодежи модно брать грудных детей в свою постель и не думать о том, что это может закончиться трагедией, - начала разговор Татьяна Юрьевна. - Но это так. Погибли малыши в возрасте 23 и 24 дня, а также ребенок, которому исполнился месяц и 17 дней. Сам факт, что эти дети умерли в кровати родителей, уже говорит о возможности того, что было механическое повреждение дыхательных путей. Однако окончательные результаты будут известны по результатам вскрытия и проведенных следственных действий.

Министр здравоохранения РО Татьяна Быковская. Фото: БОГОМОЛОВ Илья

- Но ведь вряд ли сами родители хотели, чтобы так вышло...

- Это безусловная трагедия для самих родителей, когда благополучная семья, желанный ребенок... Понятно, что родители этого не хотели. В стационарах находятся памятки родителям, в которых мы рассказываем, как можно избежать этих несчастных случаев и что нужно делать. Мы все время повторяем молодым родителям: не надо брать ребенка с собой в кровать спать. Можно положить его поиграть или пообщаться с ним, но спать не надо! Без сомнения, когда родители укладывают в кровать малыша, они думают, что никогда не заснут.

- Как часто мы теряем здоровых детей?

- Смертность детей до года составляет 25-30%, то есть каждая третья-четвертая смерть возникает не из-за заболевания ребенка, а именно из-за таких ситуаций. Положили в кровать - и не проснулся. Покормили - забыли поднять, чтобы малыш срыгнул, а он вырвал и задохнулся рвотной массой. Положили в детскую ванночку, а сами отошли на минуту. Был и такой случай, когда папа набрал в ванну кипяток, чтобы потом разбавить холодной водой. На секунду отвлекся, а малыш в нее упал.

Врачи иногда борются с безнадежными заболеваниями, отвоевывают у смерти маленьких недоношенных детей.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Какие беды поджидают тех, кто постарше?

- К сожалению, каждое лето мы регистрируем случаи, когда дети выпадают из открытых окон, тонут в водоемах или погибают в ДТП, когда родители без автокресел везут маленьких детей на руках. Имеют место и ситуации семейного насилия, которые также достаточно распространены.

- Число таких случаев растет?

- Тенденция примерно одинакова - плюс-минус. Мы понимаем, что это горе для семьи, искренне соболезнуем и советуем остальным учиться на чужих ошибках. Люди должны знать, что, к сожалению, это происходит. Ребенок должен иметь свое пространство. Приучать его спать в постели с родителями - это даже гигиенически неправильно.

- А какова юридическая сторона таких ситуаций?

- Это уже вопрос к следственным органам. Однако никто не отменял статью закона «Причинение смерти по неосторожности», когда, к величайшему сожалению, медицинские работники не могут спасти ребенка или взрослого человека, так складываются обстоятельства. И очень часто на врачей пишут жалобы, а следственные органы возбуждают уголовные дела именно по этой статье. Но ведь и гибель младенца по беспечности родителей тогда также можно рассматривать в этом ключе. То есть знали и понимали, что это может произойти, но делали! Есть и другая статья Уголовного кодекса РФ - «Оставление в опасности». И независимо от того, врач это или родитель, ответственность, по идее, должна быть одинаковой.

- Нужно ли что-то менять в законодательстве?

- В законодательстве уже много чего прописано. Нужна ответственность общественности. Никто никого не пытается уличить или обвинить. Важно, чтобы остальные понимали: ответственность существует. Да, случившееся - горе в семье, но может последовать и уголовная мера ответственности. Это нельзя замалчивать. Об этом нужно говорить. Врачи иногда борются с безнадежными заболеваниями, отвоевывают у смерти маленьких недоношенных детей, тяжело переживают, когда не могут помочь. Но, поверьте, нестерпимую боль мы испытываем, когда по беспечности родителей теряем здоровых детей. И это страшная трагедия. Дорогие родители, мамы и папы, помните, что здоровье здоровых детей в ваших руках!

Врачи призывают родителей заботиться о здоровье своих малышей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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