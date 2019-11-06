В Ростовской области полицейский насмерть сбил студента и спрятал труп в роще

Шокирующее продолжение получила история с пропавшим 2 ноября жителем Новочеркасска Русланом Поповым. Как стало известно, отправившийся домой пешком после дружеской посиделки с друзьями молодой человек был сбит насмерть полицейским, который впоследствии спрятал его тело в роще.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 21-летний студент стал жертвой сотрудника МО МВД России, который после ДТП экстренно отправился в служебную командировку. После установления всех обстоятельств происшествия, полицейский был отозван в город Азов.

- По данному факту была назначена служебная проверка, по результатам которой полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Материалы переданы в СУ СК России по Ростовской области для принятия процессуального решения, - рассказали в донском главке.

Тем временем, «Комсомольской правде» стали известны подробности того рокового вечера. По информации источника в правоохранительных органах, несшийся на «Мерседесе» по трассе Азов-Ростов водитель зазевался за рулем и, отвлекшись от дороги, наехал на бредущего в темноте одинокого юношу. По предварительным данным, пешеход мгновенно скончался от полученных травм.

Виновник аварии, осознавший, что сделал непоправимое, хладнокровно решил избавится от улик и спрятать тело погибшего парня. Предположительно, ему в этом помогал пассажир «Мерседеса». Затолкав окровавленный труп в багажник авто, приятели подъехали на искореженной иномарке к рощице у реки Малый Койсуг, растущей в нескольких сотнях метров от места столкновения. Там сбитого и оставили.

Преступление, возможно, сошло бы им с рук, однако в историю вмешалось провидение. В потемках водитель легковушки и его напарник попросту не смогли разглядеть, что от сильного удара со студента слетели кроссовки. Их нашли друзья Руслана, прочесывающие местность предполагаемого исчезновения молодого человека. Рядом с обувью на асфальте также были найдены пятна крови и следы от тела, которое тащили волоком.

Товарищи сбитого пешехода дали клич в соцсети о поисках любой информации о вероятных виновниках ДТП. Их усилия дали положительный эффект и уже через короткое время они обнаружили «Мерседес», зафиксированный камерами наблюдения рядом с местом аварии, припаркованным около частного дома в садовом товариществе под Азовом. После этого они тут же вызвали полицию.

Приехавшие по адресу сотрудники установили, что кузов иномарки имеет характерные повреждения, после чего авто доставили в отдел полиции для более детального изучения. По результатам проведенной экспертизы, на легковушке были также обнаружены следы крови. После этого водитель транспортного средства перестал играть «в молчанку» и признался в содеянном.

Злоумышленник показал, где именно спрятал труп погибшего юноши, после чего тело студента доставили в морг, где его опознали потрясенные родственники.

Водителя «Мерседеса» задержали, он заключен под стражу. По факту ДТП Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Вину подозреваемого дополнительно усугубляет то, что он скрылся с места преступления. Экс-полицейскому грозит тюремный срок до 12 лет колонии.

Как сообщают родственники погибшего Руслана Попова, его похороны пройдут завтра, 7 ноября.

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Донская полиция пытается установить местонахождение 21-летнего жителя Новочеркасска Руслана Попова. Как рассказали друзья пропавшего юноши, парень второго ноября отдыхал в Батайске в компании друзей. После этого пешком отправился в Ростов. С тех пор известий о нем нет.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, он шел по обочине трассы. И после этого пропал, и до сих пор о нем ничего неизвестно.